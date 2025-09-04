Dal 18 al 27 settembre 2025, Soveria Mannelli si trasformerà ancora una volta nella “capitale delle culture mediterranee” per la decima edizione dello Sciabaca Festival “Viaggi e culture mediterranee”, promosso da Rubbettino Editore.
Anche quest’anno la kermesse offrirà 4 giorni + 1 di incontri, libri, musica, trekking, degustazioni e tantissime storie da scoprire!
In sintesi: Talk e libri con autori di spicco; Trekking narrativo attraverso il sentiero delle storie; In viaggio con gli UFO: un’esperienza unica e affascinante; Food & Letteratura: un incontro tra sapori e parole; Live Music: serate di musica dal vivo; Mostre: esposizioni artistiche e culturali.
Ecco il programma dettagliato dell’edizione 2025:
18 giovedì
TALK – 17.30 – OFFICINA DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
Una nuova vita ad alta quota
(1/2) Segnali, trend e il blend Reventino
con Francesco Esposito, Stefano Ravelli, Tullio Rispoli, Rosaria Succurro, Aristide Vercillo, Fabio Zimbo coordina Giuseppe Smorto
19 venerdì
LIBRI – 10.30 – OFFICINA DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
La Calabria esotica
con Francesco Bevilacqua
LIBRI – 16.30 – OFFICINA DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
Cronache da romanzo sulla Napoli degli anni ’80
con Marco Ciriello e Bianca Fenizia
TALK – 18.00 – OFFICINA DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
La fantastica storia geologica della Calabria
con Gino Mirocle Crisci
LIBRI – 19.30 – SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
Un dio di carta
Sonia Serazzi in collaborazione con l’Arcipretura di Soveria Mannelli
20 sabato
TREKKING – 8.00 – località Calvario
Il sentiero delle storie
con Emiliano Cribari
13.5 km / difficoltà E – durata 5 h
In collaborazione con Edrevia
TALK – 15.00 – OFFICINA DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
LIBRI, BIBLIOTECHE E POLITICHE PER LA LETTURA
con Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico, Francesco Verderami
A cura di AIE – Associazione Italiana Editori
TALK – 17.00 – biblioteca Michele Caligiuri
In viaggio con gli UFO
con Roberto Pinotti e Mario Caligiuri
LIBRI – 18.15 – giardini Palazzo Marasco
Il mito verde, tra green economy e transizioni del capitalismo
con Giuseppe Sabella e Roberto Sommella modera Andrea Giuseppe Cerra
LECTURE – 19.30 – Casa della Cultura Gerardo Marotta
Cristiani, arabi ed ebrei nel Mezzogiorno
Modelli di sincretismo mediterraneo dal Medioevo all’Età contemporanea
Lectio magistralis di Aurelio Musi
21 domenica
TALK – 10.00 – Lanificio Leo
Intelligenza Artigianale
Nicola Perullo ne discute con Angela Sposato ed Emilio S. Leo
LIBRI – 12.30 – La Rosa nel Bicchiere
I segreti delle Langhe (e del Made in Italy)
con Gianni Gagliardo e Marisa Fumagalli
FOOD – 13.30 – La Rosa nel Bicchiere
La cucina delle Langhe evento su prenotazione (35 euro)
TALK e MOSTRA- 17.00 – Sala Convegni Rubbettino
La civiltà del legno in Calabria
con Ottavio Cavalcanti a seguire inaugurazione della Collezione Angela e Ottavio Cavalcanti
SUONI – 18.30 – CARTA Parco Museo Rubbettino
Simone Giudice
Hybrid Set
LIBRI – 19.00 – CARTA Parco Museo Rubbettino
Bromio
Vino, simboli, periferie Matteo Gallello presenta il progetto del magazine con degustazione vini Le Moire
27 sabato
TALK – 10.00 – Officina della Cultura e della Creatività
Una nuova vita ad alta quota
(2/2) Il Rapporto Montagne Italia 2025
con Marco Bussone e Antonio Nicoletti in collaborazione con Legambiente e Uncem