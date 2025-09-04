Domenica 7 settembre nuovo appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette, ogni prima domenica del mese, l’accesso gratuito a musei, parchi archeologici, complessi monumentali, pinacoteche e altri luoghi della cultura statali.

Pure il Museo Archeologico Lametino – sito culturale afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria – sarà visitabile gratuitamente negli usuali orari di apertura: dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.15).

Per domenica 7 settembre, oltre al patrimonio archeologico permanente, negli spazi del Museo sarà possibile ammirare senza bisogno del biglietto anche due mostre temporanee: la mostra di fumetti “E lui che mi sorride…”in memoria di Giancarlo Siani, giornalista vittima innocente della criminalità organizzata, e la mostra “Barbara Baraldi e Dylan Dog: l’arte del brivido e della psiche”, progetto espositivo realizzato in collaborazione tra Associazione Strade Perdute, Romics Official, Museo Archeologico Lametino, Direzione regionale Musei nazionali Calabria e Sergio Bonelli Editore.