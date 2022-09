L’area protetta Valli Cupe punta molto sulla formazione per offrire servizi di qualità agli amanti della montagna.

Ieri, presso Centro di informazione turistica, è stato avviato il primo corso per guida ambientale organizzato dalla Riserva naturale Valli Cupe e dall’Aigae, associazione italiana guide ambientali ed escursionistiche.

Diciannove le adesioni tra cui tre partecipanti dalla Basilicata.

“Finalmente la Riserva Valli Cupe, tra i siti più affascinanti della Calabria, si dota di professionalità con fine di tutelare e valorizzare il bellissimo patrimonio dei comuni di Sersale, Zagarise e Cerva”, ha asserito Antonio Falcone, direttore dell’area protetta.

Valli Cupe insegna che in Calabria il turismo non è solo mare.

Enzo Bubbo