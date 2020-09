«La Calabria nei suoi borghi offre stralci di storia culturale e artistica tra i più originali. I borghi nella loro unicità rappresentano il vero volto della regione, vanto ed orgoglio da preservare, custodire e rispettare. E’ con questo spirito di valorizzazione del territorio e di promozione delle sue bellezze, che il Comune di San Pietro Apostolo che appartiene all provincia di Catanzaro mi ha incaricato di dare vita ad una “Rassegna culturale” annuale dal titolo “Letture nel Borgo”». E’ quanto rileva, nella nota che di seguito pubblichiamo, la direttrice culturale Miriam Rocca.

Una rassegna che apre alla celebrazione della bellezza in ogni sua forma. La lettura a cui si vuole invitare è una lettura ad ampio raggio: quella cartacea, quella delle pagine scritte, dei libri, affiancata al saper leggere nelle pagine della tradizione, leggere le viuzze del borgo come museo aperto di rara bellezza, coglierne i profumi, gli odori, i suoni, le voci. L’obiettivo di questa Rassegna è ambizioso: valorizzare la cultura del borgo ma anche promuovere la cultura nel borgo, facendo confluire in esso autori, scrittori, editori, nomi prestigiosi, artisti. La Rassegna si aprirà con il “Premio Letterario Kerasion” (I edizione) con quattro sezioni a concorso: sezione poesia, sezione saggio, sezione narrativa, sezione inedito, più il Premio Letterario Carlo Alberto Dalla Chiesa di cui è responsabile Simona Dalla Chiesa, che sarà conferito a l’autore che con la sua opera avrà trattato temi inerenti alla cultura dell’antimafia.

La prima edizione del Premio Letterario Kerasion si svolgerà all’aperto presso Piazza Roma di San Pietro Apostolo alle ore 18,00. sabato 12 settembre 2020. Oltre alla meravigliosa piazza farà da sfondo alla premiazione la tela del Maestro Carnevali: “Priamo che implora Achille di restituirgli il corpo del figlio Ettore” (200×180), la tela verrà presentata dallo stesso maestro Carnevali all’inizio della serata.

I Premi: creazioni del Maestro orafo Francesco Gallo: bassorilievi aurei che riprendono il paesaggio di San Pietro Apostolo solcato da un grappolo di ciliegie frutto rinomato nel paese, da cui prende il nome il premio letterario (kerasion è il nome greco della ciliegia)

I Giurati:

Livia Blasi (Giornalista RAI) Presidente di Giuria

Rocca Miriam, Direttrice culturale del Premio e della Rassegna docente e saggista

Simona Dalla Chiesa (Responsabile Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa)

Osvaldo Tartaro, editore (Responsabile della sezione inedito -sceglierà lui i vincitori tra gli inediti, i vincitori avranno sua proposta di pubblicazione)

Stefania Mancuso, Archeologa e ricercatrice Unical

Vinicio Leonetti, giornalista

Simona Barberio, poetessa

Pasquale Allegro, editor e scrittore

Franco Zaffino, docente di lettere

Domenico Benedetto D’Agostino, fondatore collettivo Manifest e blogger

Hanno partecipato circa 100 autori tra edito e inedito. Queste le opere selezionate dalla giuria, individuate come meritevoli di premio e/o menzione speciale. Nel corso della serata si sveleranno i titoli vincitori:

Narrativa edita

La collina d’oro – Marco Ciconte

Liars Stars -Samy B

Questioni di coscienza – Ivagnes Massimiliano

Muori cornuto – Arcangelo Badolati, Peppino Mazzotta

Gli angeli non danno appuntamenti- Davide Sacco

Il vento- Evirati Vincenzo

Chissà se al Liga fischiarono le orecchie – Anna Pasquini

L’amica ritrovata- Rocco Cosentino

Pazzie che rifaresti ancora-Lina Giuffrida

Liberasdomini- Pantaleone Sergi

Poesia edita

Più d’eterno finire – Gabriele Lastrucci

Farfalle – Adriana Valenza

Nuvole inquiete – Francesca Guarna

Saggi editi

La felicità del disordine- Dante Maffia

I fratelli bandiera- Luigi Tuoto

Mio caro Leonida – Natale pace

Sezione inedito

Il fantasma di via Giulia di Domenico Mariconda

Paesaggi Italiani di Elisabetta Liberatore

C come cuore, C come cucina di Giuseppina Correnti Caruso

Hevrin Khalaf di Nicolina Rossi

Gino di Marco Chiarugi

Durante la serata si daranno anche due particolari riconoscimenti: menzione in memoriam di Antonio Saffioti da consegnare alla famiglia (partecipava al premio con il libro “Respirare”); menzione speciale al giornalista RAI Gregorio Corigliano, per aver raccontato la bellezza della terra di Calabria tramite il suo libro “Nero di seppia”.

La serata continuerà con altri momenti culturali: i nostri ospiti avranno modo di visitare gratuitamente il museo permanente di “Storia della civiltà artigiana e contadina” e i giardini di “Palazzo Panariti”. Nella splendida cornice del crepuscolo, i convenuti saranno allietati da un piccolo rinfresco di prodotti locali offerto da parte del gruppo ”Associazione Santa Maria del Carmelo”.

L’intero evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.