Agosto, si sa, é il mese delle feste, delle immense compagnie che si ritrovano e delle serate estive infinite. Platania, l’8 agosto si prepara ad un evento che possa essere l’altezza dei sogni della comunità ed oltre. Più che dei sogni delle favole. Sì delle favole, perché l’associazione Giovento (Under 25) ha deciso di riallacciare un filo diretto con il passato lontano, quello delle leggende, cercando di mettere in risalto quelle autorità divine e mistiche che proprio la leggenda ha regalato a Platania, ossia le fate.

Un evento che rappresenterà il battesimo di tale associazione nel panorama delle feste e delle sagre estive, pur essendo stata impegnata, da un anno e mezzo a questa parte, su tante attività sportive, su gite turistiche ed altri eventi per tutte le età. Giornata che partirà dal pomeriggio con giochi divertenti per bambini e ragazzi sempre sul tema fatato e che vedrà inoltre l’esposizione di una mostra pittorica e di scultura di Michele Cimino, talento platanese. La sera sarà l’ora di riscoprire un altro mito, questa volta non platanese doc, ma sicuramente calabrese: il grande Rino Gaetano. E chi più della cover ufficiale, firmata dalla nipote del cantautore, Rare Tracce per far risuonare in piazza i capolavori del grande Rino? L’intesa fra la cover di spiccate qualità e l’associazione nasce da un rapporto di amicizia e di condivisione tale per cui la sera dell’8 agosto ci sarà da divertirsi.

E che sagra sarebbe senza cibo? Ed anche qui, un’altra eccellenza del posto, questa volta dal punto di vista culinario. Il Ristorante di Platania San Michele, infatti, allestirà uno stand di Trippa Calabrese ed altri piatti tipici. Evento patrocinato dal Comune di Platania e dalla Regione Calabria.

L’8 agosto per riscoprire Platania e la Calabria, da tutti i suoi punti di vista.