«La ’Ndrangheta è invisibile come l’altra faccia della luna». Così, anni fa, la definiva Julie Tingwall, procuratore di Tampa Bay, in Florida. Un’immagine potente che, ancora oggi, sembra descrivere una realtà che resta nascosta, rimossa o resa invisibile per convenienza. È proprio quel lato oscuro che il monologo “Nina Sturm und ’Ndrangheta” porta in scena, trasformando il teatro in strumento di rivelazione e coscienza civile.

Scritto, diretto e interpretato da Ada Roncone, il monologo dà voce a Nina, una donna immersa in una Calabria aspra e luminosa allo stesso tempo. Una terra raccontata attraverso profumi di ginestra, fichi d’India e cieli assolati, in netto contrasto con l’angoscia interiore della protagonista. Nina vive soffocata da un mare di silenzi e regole imposte dalle ’ndrine, fino al momento della scelta: alzare il capo e ribellarsi al proprio carnefice. Una lotta che nasce dall’amore per il figlio e dal desiderio di un futuro che profumi di libertà.

Il 22 dicembre, la biblioteca comunale di San Mango d’Aquino ha ospitato questo intenso momento di teatro civile, accogliendo un pubblico attento e partecipe. La scena, volutamente spoglia – una sola sedia al centro – ha amplificato il peso delle parole e dei silenzi, rendendo il monologo uno spazio di ascolto profondo e riflessione collettiva.

L’opera si muove su un doppio registro narrativo: da un lato Nina Sturm, figura simbolica e universale; dall’altro l’ombra della ’ndrangheta, evocata senza toni sensazionalistici, ma come presenza storica e culturale capace di condizionare territori, relazioni e coscienze. Ada Roncone sceglie una scrittura asciutta e incisiva, che evita la crudezza esplicita per puntare invece sulla responsabilità individuale e collettiva, sulla memoria e sulla consapevolezza.

La voce dell’attrice attraversa storie, simboli e domande aperte, affidando al pubblico il compito di interrogarsi sul presente e sul futuro di territori segnati dalla criminalità organizzata. Il monologo diventa così non solo denuncia, ma anche educazione civica, dimostrando come il teatro possa essere un luogo di resistenza culturale.

Inserito in un percorso più ampio che utilizza l’arte come mezzo di contrasto alle mafie, l’evento ha ribadito il valore dei piccoli centri come spazi di dialogo e presa di coscienza. Portare “Nina Sturm und ’Ndrangheta” a San Mango d’Aquino significa affermare che la cultura può rompere il silenzio e rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto.

Con questo lavoro, Ada Roncone conferma il teatro come spazio libero e necessario, capace di affrontare temi complessi con sensibilità e rigore, offrendo non risposte semplici, ma strumenti per capire, ricordare e non dimenticare.

Ada Roncone è un’attrice, autrice e regista teatrale è un’attrice calabrese, nata a Rende(CS), dopo avere conseguito il diploma di maturità classica, si è diplomata in arte drammatica presso la European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA) ed ha conseguito il Bachelor of Arts in Acting BA (Hons) all’University of Wales. Ha all’attivo ha numerose e diverse esperienze teatrali e cinematografiche.

Impegnata soprattutto nel teatro civile e di narrazione. Il suo lavoro artistico è orientato all’indagine di temi sociali e civili complessi, come la memoria, l’identità, il potere e la criminalità organizzata.

Attraverso una scrittura essenziale e una messa in scena sobria, Ada Roncone utilizza il teatro come strumento di denuncia, consapevolezza e responsabilità collettiva, dando voce a storie spesso invisibili e stimolando nel pubblico una riflessione critica sul presente e sul futuro dei territori e delle comunità.

Un doveroso ringraziamento al maestro Alfredo Chieffallo, anima e organizzatore degli eventi sanmanghesi e all’amministrazione comunale tutta, col sindaco Gianmarco Cimino presente in sala, per l’impegno e la collaborazione.