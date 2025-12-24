Gli auguri di Natale vengono da molto lontano se pensiamo a Babbo Natale e alle sue renne che partono dalla Lapponia per portare regali ai bambini buoni di tutto il mondo.

Naturalmente non è stato il nostro caso, perché questa volta è stato un Babbo Natale nostrano che insieme ai suoi Elfi e alle sue Elfe si è recato ieri presso la Casa Comunale di Nocera Terinese per porgere i saluti e gli auguri al primo cittadino, agli assessori, ai consiglieri, ai dirigenti e a tutto il personale impiegato.

Un Babbo Natale d’eccellenza che sulla sua cintura non aveva inciso Santa Claus, ma Avis Comunale di Nocera Terinese.

Ebbene sì, il Babbo Natale presidente Mario Mendicino e le sue Elfe Katiuscia Mastroianni, Silvana Gallo e Federica Macchione si sono recati presso gli Uffici Comunali dispensando a tutti piccoli doni e sensibilizzando i presenti alla donazione di sangue e del plasma.

L’accoglienza è stata calorosa e gioiosa al tempo stesso, da parte di tutti. Molti hanno voluto esprimere ammirazione per il bel gesto che l’Associazione ha voluto fare e per il messaggio di pace e di solidarietà che i volontari avisini hanno voluto esprimere nell’occasione.

L’incontro con il sindaco Saverio Russo, anch’egli donatore periodico, è stato molto significativo. Il primo cittadino ha ascoltato con interesse le parole del presidente Babbo Natale che ha illustrato, con dovizia di particolari, i risultati ottenuti nel corrente anno e nella decorsa annualità in termini di numero di donazioni di sangue e di plasma. Mario Mendicino non ha mancato di sottolineare il grande spirito di solidarietà e di attenzione verso il prossimo che contraddistingue la comunità nocerese.

E’ stata, nell’occasione, illustrata, altresì, dall’Elfa segretaria Katiuscia Mastroianni, l’attività di screening e di prevenzione che l’Avis Comunale da sempre conduce con grande senso di responsabilità verso tutti i concittadini.

La citata dirigente avisina non ha mancato però di ricordare al sindaco che l’Avis attende da tempo locali idonei presso cui collocare definitivamente la propria sede sociale in modo da ricevere l’accreditamento dalla Regione Calabria ed effettuare le donazioni in sede fissa e non più in autoemoteca. Tutto ciò perché Avis Comunale Nocera Terinese divenga un “punto Salute” e presidio sanitario e di legalità.