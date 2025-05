Jolanda Cristiano, insegnante di yoga tradizionale indiano, che ha fatto di questa disciplina uno stile di vita, sarà ospite nel salotto di Blaterando, programma in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00, capitanato dalla caleidoscopica Anna sulle frequenze di Radio CRT.

Nella puntata in onda su Radio CRT programmata per lunedì 19 maggio 2025, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore10.00, Jolanda fonirà delle risposte alle domande fromulate da Anna (nella foto nello studio di trasmissione dell’emittente calabrese) che conduce Blaterando, l’almanacco dell’insolito, un contenitore di curiosità ed interviste stemperate in musica ed informazione, seguitissimo appuntamento radiofonico inserito nel palinsesto nella fascia mattutina in onda sulle frequenze in FM della radio regionale Radio CRT o sul sito www.radiocrt.it in streaming e tramite l’app. L’insegnate di yoga spiegherà nel corso della trasmissione le tecniche della disciplina millenaria di origine indiana che combina tecniche fisiche, mentali e spirituali per raggiungere l’armonia tra corpo, mente e spirito.

Jolanda Cristiano, insegnante certificata di yoga tradizionale indiano, è tornata in Calabria, originaria di Scigliano, in provincia di Cosenza, dopo 25 anni vissuti in giro per il mondo, avendo avuto la possibilità di studiare con maestri di fama internazionale.

Conduce corsi e ritiri per promuovere benessere fisico e spirituale. Un percorso che è stato evidenziato nell’articolo di Francesco Damiano, pubblicato su queste pagine del sito ilReventino.it che può essere riletto cliccando sul link seguente: Intervista a Jolanda Cristiano, insegnante di Yoga orientale: il ritorno in Calabria dopo 25 anni per condividere un viaggio interiore e umano.

Classe 1981, originaria di Scigliano, piccolo borgo nella suggestiva Valle del Savuto, Jolanda – come viene rilevato nell’articolo che abbiamo pubblicato – ha lasciato la Calabria nel 2000 per intraprendere un viaggio che l’ha portata in giro per il mondo: Milano, Londra, l’Olanda, la Spagna, Malta e infine l’India, dove ha perfezionato l’arte dello Yoga. Oggi, dopo 25 anni, è tornata nella sua terra d’origine con un bagaglio ricchissimo di esperienze, culture e incontri che hanno plasmato la sua visione del benessere e della spiritualità.

“Ogni luogo è diventato casa, ogni incontro un pezzo prezioso della mia crescita”, ha raccontato a ilReventino.it l’insegnate di yoga Jolanda Cristiano, “sono di Scigliano, ma mi piace dire che sono cresciuta nel mondo”.