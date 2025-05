In questa intervista incontriamo Jolanda Cristiano, insegnante di Yoga orientale, “quello vero”, come direbbero in molti. Una chiacchierata lunga e approfondita per scoprire non solo i segreti di una disciplina millenaria, ma anche il percorso personale di chi ha fatto dello yoga uno stile di vita.

Classe 1981, originaria di Scigliano, piccolo borgo nella suggestiva Valle del Savuto, Jolanda ha lasciato la Calabria nel 2000 per intraprendere un viaggio che l’ha portata in giro per il mondo: Milano, Londra, l’Olanda, la Spagna, Malta e infine l’India, dove ha perfezionato l’arte dello Yoga. Oggi, dopo 25 anni, è tornata nella sua terra d’origine con un bagaglio ricchissimo di esperienze, culture e incontri che hanno plasmato la sua visione del benessere e della spiritualità.

“Ogni luogo è diventato casa, ogni incontro un pezzo prezioso della mia crescita”, ci racconta, “sono di Scigliano, ma mi piace dire che sono cresciuta nel mondo”.

Con questo spirito, Jolanda si prepara ora a mettere radici in Calabria, portando con sé un progetto ambizioso: offrire uno spazio di benessere autentico, in armonia con la natura e con le persone.

-Buongiorno Jolanda puoi raccontarmi qualcosa di te? Quando e come hai iniziato ad avvicinarsi allo Yoga?

Londra. Nel 2011. All’epoca lavoravo in un ambiente molto stressante e sentivo il bisogno di rallentare, respirare, ritrovare uno spazio di pace dentro di me. Così, per curiosità, ho iniziato a seguire dei video online, praticando nel soggiorno di casa. All’inizio cercavo solo sollievo fisico, ma presto ho iniziato a percepire qualcosa di più profondo: uno stato di calma mentale che non avevo mai sperimentato prima. Poco dopo ho iniziato a frequentare una palestra, poi uno studio di yoga vero e proprio. È lì che ho cominciato a intuire che lo yoga non è solo movimento, ma un vero percorso di consapevolezza. Da quel momento, non l’ho più lasciato.

-So che hai viaggiato molto nel mondo: dove hai conseguito la tua formazione come insegnante di Yoga? Si dice così, vero?

Si, esatto, anche se non mi piace la parola insegnante, in quanto lo yoga si tramanda e si condivide. Ho deciso di studiare lo yoga tradizionale e classico, per questo ho fatto la mia formazione in India, dove vado ogni anno per diversi mesi ad immergermi nello studio e nella pratica. Ho conseguito diversi diplomi, a cominciare dai 3 mesi al The Yoga Institute di Mumbai, al diploma di 500h in yoga terapeutico al College Yoga Vidya Gurukul, a quello di yoga nidra, e poi tecniche di respirazione, e meditazione. Ovviamente ci sono maestri eccezionali anche in Occidente, con cui frequento diversi corsi e seminari. Ho ancora molto da studiare ed imparare, non è certo un pezzo di carta che mi rende ‘insegnante’.

-Per te, cos’è lo Yoga? È una forma di ginnastica, di meditazione, una sorta di religione o una disciplina?

Su questa domanda potrei passarci delle ore. Provo a farla molto breve. Sento spesso dire che lo yoga è uno stile di vita. Forse… ma per me non é cosí, c’è il rischio che diventi una moda e perda il suo profondo significato. Io credo che lo yoga sia un percorso, un cammino verso una vita felice e una consapevolezza del sé, che di conseguenza porta a modificare il proprio stile di vita.

Per questo lo yoga non è una ginnastica, sicuramente c’è una componente fisica, ma non è solo quello; ciò che differenzia lo yoga dalla ginnastica è l’attenzione al respiro, nonché al momento presente. Lo yoga è anche meditazione, in quanto l’essere presenti al qui e adesso, è meditazione.

Infine, quello che spesso molti pensano è che lo yoga sia una sorta di setta o religione strana.

L’origine dello yoga risale a piú di 5000 anni fa, molto prima che nascessero le religioni stesse o i sistemi di credenze, pertanto non c’entra nulla con la religione. Vorrei citare le parole di uno dei miei maestri: lo yoga è una scienza. Olistica e spirituale. Una scienza che si prende cura di corpo, mente e spirito.

-Quanti tipi di Yoga esistono e quali sono le principali differenze tra di essi?

‘’Lo yoga è uno. Tutto il resto è marketing’’ questo è quello che mi ha detto, quasi rimproverandomi , una delle donne e maestre spirituali piú eccezionali che io abbia mai conosciuto durante il mio primo anno di studi in India. Comunque, ci sono stili di yoga per tutti i gusti! Io prediligo e insegno quello tradizionale, Hatha Yoga, ma ce ne sono molti altri più moderni, come Vinyasa o Ashtanga yoga (molto dinamici), Yin Yoga (molto statico). É normale che, in quanto scienza, lo yoga si evolva, per stare al passo con un mondo sempre piú veloce ed esigente, ma ciò che é importante é che il vero significato dello yoga non sia commercializzato ma rimanga autentico. Purtroppo ho notato che anche in India la tendenza dello yoga occidentale sta prendendo strada, ma in genere lo yoga che si pratica in India è davvero unico e autentico, ed io voglio portare un pò di questa autenticitá a chi vuole iniziare questo cammino.

-Esistono dei livelli o dei traguardi da raggiungere nello Yoga, simili a quelli della meditazione orientale?

Non proprio. Diciamo che ci sono delle ‘’guide’’ che sono state definite ‘Gli 8 Passi di Patanjali’ (negli Yoga Sutra, uno dei testi antichi sullo yoga). Sono dei passi per il raggiungimento di una mente illuminata, libera dalle sofferenze. I primi gradini sono gli Yamas e Niyamas, comportamenti etici verso gli altri e l’ambiente, e verso se stessi. Poi ci sono le Asana (le posture che conosciamo nello yoga fisico che tutti praticano), Pranayama (espansione dell’energia vitale, attraverso il respiro), Pratyahara (controllo dei sensi) Dharana (concentrazione), Dhyana (Meditazione), infine il Samadhi (illuminazione). Ancora non sono arrivata all’ultimo gradino…

-È necessario avere una buona preparazione fisica per praticare Yoga? Ci sono posizioni che potrebbero essere pericolose se fatte senza adeguata preparazione?

Lo yoga non è pericoloso e si adatta a tutti i corpi. Ovviamente ci sono accorgimenti che bisogna prendere, per esempio quando si fanno posizioni piú complicate, tipo riscaldare bene i muscoli, oppure evitare posizioni sull’addome sé si è in gravidanza. Comunque lo yoga rimane una pratica adatta a tutti e se ci fa male, non si sta praticando yoga. Uno dei princípi fondamentali è il rispetto per il proprio corpo e per i propri limiti, pertanto è importante procedere con pazienza e costanza, senza voler arrivare a posizioni avanzate sin dalla prima lezione. Non serve essere flessibili o sportivi per praticare yoga, quello che conta è avere flessibilità mentale.

-Quali sono i benefici principali dello Yoga per il corpo e la mente?

Sempre più ricerche scientifiche dimostrano come lo yoga migliori la qualità della vita e il benessere in generale. L’Hatha Yoga ha un effetto positivo sulla forma fisica migliorando, ad esempio, la resistenza cardiorespiratoria e il funzionamento neuromuscolare, alleviando i sintomi e la percezione dello stress. Aumenta la mobilitá del corpo e la capacitá polmonare, rafforza la muscolatura aumentando la flessibilità e la mobilità articolare. Migliora la circolazione sanguigna, le difese immunitarie, la concentrazione. Aiuta a ridurre la depressione, l’ansia, le dipendenze e i disturbi alimentari. Aiuta le funzioni cognitive. Contribuisce a migliorare la qualità del sonno e a ridurre l’insonnia, a migliorare la flessibilità mentale, la capacità di adattamento al cambiamento e l’autocontrollo. Aumenta l’autostima, la connessione e la fiducia in sé stessi. E potrei andare avanti. Insomma, una vera magia per il benessere fisico e mentale!

-Quali sono i primi segnali di cambiamento positivi che si possono notare quando si inizia a praticare Yoga?

Il beneficio è immediato e già dopo la prima lezione di yoga ci si sente più tranquilli, stabili e felici. Questo perché le tecniche yogiche di asana (posizioni) e respirazione agiscono sul sistema nervoso centrale e fanno sì che la mente sia rilassata e centrata. Con il passare del tempo, ciò che si scopre è un cambio di punto di vista, l’umore è stabile, si accetta di più il presente, ci si sente connessi con il prossimo e la natura. E si prova più gratitudine, un altro concetto fondamentale dello yoga.

-Praticare Yoga richiede anche un cambiamento nell’alimentazione o si può fare indipendentemente da questo?

No, assolutamente. Non è richiesto alcun cambiamento nell’alimentazione. Ognuno é libero di seguire la dieta che piú si addice alla persona. Anche se lo yoga e l’Ayurveda (la scienza sorella dello yoga) prediligono una dieta sana e semplice, con cibi facilmente digeribili. Consigliano di non mangiare cibi processati, o precotti. E di evitare di mangiare troppo, con l’obiettivo di ottimizzare la digestione e i livelli di energia, che altrimenti potrebbero causare lentezza, pigrizia e problemi di salute.

-Le energie che si canalizzano nello Yoga sono esclusivamente interiori o si attinge anche a energie esterne, come dalla natura o da luoghi particolari?

Entrambe. Lo scopo dello yoga è quello di risvegliare ed espandere l’energia vitale che esiste in ogni essere vivente, chiamata Prana. É proprio questa energia che ci rende vivi, quando è equilibrato, ci sentiamo vitali, presenti e in salute; quando è bloccato o indebolito, emergono stanchezza, disarmonia o malattia. L’assenza totale di Prana corrisponde alla fine della vita. Lo yoga non si ferma all’energia interna. Tutto ciò che esiste è composto dai cinque elementi: terra, acqua, fuoco, aria ed etere. Questi elementi sono presenti sia dentro di noi che nell’ambiente che ci circonda, ecco perché siamo connessi profondamente alle energie dell’universo. Ecco perché praticare yoga in natura è così potente: ci riconnette ai ritmi essenziali della vita, all’energia del sole (fuoco), all’abbraccio della terra, alla fluidità dell’acqua, al respiro dell’aria, e allo spazio infinito che ci contiene (etere). Canalizzare l’energia nello yoga significa quindi risvegliare il nostro mondo interiore in armonia con le forze che ci circondano. È un atto di unione, ascolto e appartenenza. In fondo, yoga, in Sanscrito significa proprio questo: unione.

-Una volta iniziato a praticare Yoga, è meglio farlo da soli?

Dipende da ciò che stai cercando e dal momento che stai vivendo. Se sei all’inizio, praticare con un insegnante è utile se non fondamentale: ti aiuta a muoverti in sicurezza, a capire meglio il respiro e ad entrare nel giusto stato mentale.Con il tempo, però, la pratica personale diventa preziosa. Lo yoga è un viaggio interiore, e praticare da soli ti permette di ascoltarti in profondità, creare una routine personale e coltivare presenza e disciplina. Allo stesso tempo, la pratica in gruppo ha un’energia tutta sua. C’è un senso di connessione, condivisione e sostegno reciproco che nutre il cuore. Per questo i ritiri di yoga sono così trasformativi: ti aiutano a disconnetterti dal mondo esterno e a riconnetterti a te stessa/o, in un ambiente sicuro e stimolante

-Qual è l’ora più indicata per praticare Yoga?

Dipende dalle preferenze/impegni della persona. La tradizione yogica consiglia la mattina, quando lo stato mentale è calmo e pacato. Lo yoga dá energia e aiuta ad iniziare meglio la giornata. Io preferisco la mattina perché mi aiuta ad affrontare meglio la routine giornaliera; altre persone, per vari impegni, preferiscono il tardo pomeriggio, a fine giornata. In quest’ultimo caso consiglio una pratica rilassante, piuttosto che pratiche dinamiche che possono aumentare troppo l’adrenalina e quindi non conciliare il sonno.

-Lo Yoga ha anche una componente esoterica ? Esiste una forma di Yoga più misteriosa o riservata a pochi adepti?

Lo yoga è una disciplina spirituale profonda, e in questo senso può essere considerato “esoterico” perché ci guida verso la conoscenza di sé e dell’universo. Ma non ha nulla a che vedere con magia o pratiche occulte. È una scienza del benessere e della consapevolezza, accessibile a tutti, non riservata a pochi adepti. Comunque sì, esistono percorsi più intensi, come quelli di alcuni yogi (coloro che praticano yoga), in India o Nepal, che scelgono la solitudine e la meditazione profonda per ottenere stati elevati di coscienza, ma sono estremi e non necessari per beneficiare dello yoga. Inoltre, la filosofia yogica e i Veda, i testi sacri dell’India, integrano anche l’astrologia vedica, che non è vista come una superstizione, ma come una scienza sacra che legge il linguaggio degli astri per aiutarci a comprendere il nostro cammino spirituale, le influenze cosmiche che ci attraversano e il nostro dharma (scopo di vita)

-Quante posizioni di Yoga esistono? Sono tutte conosciute o ci sono posizioni più rare o segrete?

Si narra che le āsana siano 84.000, a simboleggiare tutte le possibili combinazioni del corpo in armonia con l’universo. Di queste, 84 sono considerate fondamentali, e solo alcune decine vengono comunemente insegnate oggi. Negli antichi testi yogici, tuttavia, ne troviamo descritte molte meno, per esempio nell’Hatha Yoga Pradipika (XV sec.) ne presenta 15, ritenute essenziali per la pratica. Il Gheranda Samhita (XVII sec.) ne elenca 32, perlopiù posture meditative o dedicate alla purificazione e alla stabilità del corpo. Gran parte delle asana dinamiche e acrobatiche che conosciamo oggi sono in realtà evoluzioni moderne, sviluppate soprattutto nel XX secolo con la diffusione dello yoga in Occidente.

-Esistono posizioni così avanzate da richiedere particolari livelli di consapevolezza o traguardi spirituali?

Sì, esistono āsana che richiedono grande padronanza del corpo, del respiro e della mente. Ci sono persone che, per struttura fisica o predisposizione, riescono facilmente in posture complesse come le inversioni o le torsioni; altre ci arrivano dopo anni, e altre ancora forse mai. Ed è perfetto così. Il mio maestro dice che l’asana piú difficile è Savasana (posizione in cui si sta sdraiati a terra senza muovere un muscolo). Il motivo? Perché implica immobilità e quiete mentale totale, e non è affatto facile fermare davvero i pensieri. Quello che conta nello yoga è la capacità di mantenere una posizione comoda e stabile (sthira sukham āsanam, come dice Patanjali). Altrimenti si perde il senso dello yoga e si entra nella semplice ginnastica. Nello yoga non conta la performance, ma la qualità della presenza.

-Sfatiamo un mito, il Kamasutra non è una forma di Yoga vero?

No, assolutamente. Il Kamasutra è un antico testo indiano che esplora il raggiungimento del ‘kama’, il piacere fisico, materiale. Lo yoga invece è un percorso spirituale che mira a liberare la mente dalle afflizioni per raggiungere uno stato di equilibrio interiore e unione con il Sé divino. Spesso, soprattutto in contesti occidentali o new age, si confonde yoga e sessualità. È vero che nello yoga si parla di energia, e si riconoscono due forze complementari presenti in ogni essere vivente: una più attiva e solare (simbolicamente maschile), e una più ricettiva e lunare (simbolicamente femminile), ma lo scopo della pratica non è erotico, piuttosto armonizzare queste energie per vivere in equilibrio e consapevolezza

-C’è un’età o condizioni fisiche particolari che rendono sconsigliabile iniziare a praticare Yoga? Quali sono le eventuali controindicazioni?

Sempre per citare uno dei miei maestri: fin quando si respira, si può praticare yoga. Lo yoga può essere praticato davvero da chiunque, da donne in gravidanza (con le dovute attenzioni), bambini (dai 6 anni in su, secondo la tradizione), persone anziane, con disabilità motorie o visive, perché lo yoga non è solo la pratica delle posture, ma qualcosa di piú profondo che coinvolge il respiro, la consapevolezza e il rilassamento. I benefici si possono sperimentare anche senza eseguire movimenti complessi. Naturalmente, è importante affidarsi ad un’/una insegnante preparata/o, in grado di adattare la pratica alle esigenze di ciascuno.

-Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole iniziare a praticare Yoga, cosa gli diresti?

Porta con te umiltà e coraggio. Non lasciarti scoraggiare dai corpi perfetti e iper-flessibili sui social: lo yoga non è una questione di forma, ma di presenza, intenzione e ascolto.

Se senti il bisogno di riconnetterti con te stessa/o, se lo stress ti soffoca o senti il peso del mondo sulle spalle, è il momento di scegliere te. Lo yoga è un viaggio interiore, un cammino lungo una vita. A volte faticoso, certo, ma ricco di soddisfazioni.

Il segreto? Non mollare. Sii costante, anche nei giorni in cui sembra difficile. In questo mondo che corre e ci chiede sempre di più, prendersi del tempo per sé non è un lusso, è un atto rivoluzionario di cura e rispetto. E ricorda: anche una semplice passeggiata in natura, fatta con consapevolezza del respiro, è già yoga.

Per contattare Jolanda Cristiano

Chi desidera approfondire il suo lavoro, partecipare ai corsi o semplicemente entrare in contatto con lei, può scriverle all’indirizzo email: [email protected]

Oppure visitare il suo sito web: www.spaziosamadhi.it

Pagina Facebook : Jolie Yoga

Un ritorno alle radici che è anche un nuovo inizio, con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore aperto al presente.