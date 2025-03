Il Gruppo Micologico Reventino – è scritto in una nota – in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Decollatura, organizza, presso il Museo della Civiltà contadina in Piazza della Vittoria, un corso didattico propedeutico per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei con rilascio dell’attestato per la tessera professionale per la Regione Calabria.