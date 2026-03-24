Un’innovativa iniziativa culturale, di rilevanza internazionale, è quella attuata dall’Associazione Generale delle Cooperative Italiane Calabria – con sede a Lamezia Terme – che conferma – riporta una nota pervenuta in redazione – l’impegno di promuovere i valori della dignità del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori.

Il presidente dell’AGCI Calabria, Francesco Raso, annuncia con orgoglio la partecipazione dell’associazione alla produzione e al lancio del film Gran Ciel, diretto dal regista Akihiro Hata e presentato nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il lungometraggio affronta con forza e sensibilità il tema delle condizioni di lavoro e della sicurezza nei cantieri, evidenziando come la vita dei lavoratori venga troppo spesso messa in secondo piano rispetto gli interessi economici, in una società tecnologicamente avanzata ma socialmente vulnerabile.

Riguardo Francesco Raso, di origini calabresi, riportiamo di seguito il link all’articolo della notizia della sua elezione come presidente dell’AGCI: Francesco Raso, nuovo presidente di Agci Calabria

L’AGCI Calabria è l’unica associazione datoriale coinvolta ufficialmente nella produzione e nel lancio del film, consolidando il ruolo della Calabria come territorio attivo e protagonista di un impegno sociale forte e concreto.

«Sono orgoglioso – afferma Raso – che l’AGCI Calabria sia protagonista di un’iniziativa cinematografica di portata internazionale. Gran Ciel incarna i valori su cui si fonda l’AGCI e la mia persona: la cura della dignità dei lavoratori, la sicurezza sul posto di lavoro e la correttezza salariale. In un momento in cui il drammatico fenomeno degli incidenti sul lavoro richiede riflessioni e azioni concrete, questo film rappresenta un potente mezzo di sensibilizzazione e coscienza collettiva».

«Il mio impegno – continua il presidente – all’innovazione si traduce nel promuovere l’associazione e la sua attività con l’ausilio di mezzi di comunicazione che raggiungano una larga fetta della popolazione. L’associazionismo non è una realtà astratta, è sempre più vicino alle vicende dei nostri giorni, accompagnando le comunità e offrendo strumenti per interpretare e affrontare le sfide sociali contemporanee».

Con il coinvolgimento nel programma del Gran Ciel, l’AGCI Calabria ribadisce la propria missione di promuovere il lavoro dignitoso, la tutela della persona e una cultura della legalità che metta al centro la valorizzazione del capitale umano.

Nella serata di mercoledì 25 febbraio 2026, presso il Palazzo dello Spettacolo di Roma, si é tenuta la proiezione stampa del film, cui hanno partecipato alcuni delegati dell’Associazione calabrese che hanno assistito al lungometraggio in anteprima esclusiva.