Dopo Giuditta Levato, ecco Caterina Tufarelli Palumbo.

Rai Storia continua ad accendere i riflettori sulle biografie di impegnate donne calabresi.

Dopo l’attivista di Calabricata, stasera, sempre alle 22,10, sempre una coproduzione di Calabria film Commission e Anele, si parlerà della prima sindaca d’Italia: la calabrese Camilla Tufarelli Palumbo, prima cittadina di San Sosti, provincia di Cosenza, a soli 24 anni.

Laureata in giurisprudenza, Caterina Palumbo si è sempre impegnata per alfabetizzazione e per emancipazione femminile.

Enzo Bubbo