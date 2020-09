Si scrive “Spighe verdi”, si legge ambizioso riconoscimento ai piccoli paesi dell’entroterra che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. Solo tre paesi premiati in Calabria: Sellia c’è e ne va fiero.

Mercoledì prossimo, 16 settembre 2020, c’è in agenda, dalle ore 20, la cerimonia di consegna delle Spighe verdi 2020, con collocamento delle bandiere ricevute da Foudation for Enviromental education per impegno del piccolo borgo in campo ambientale.

Prenderanno parte all’evento anche sindaci e amministratori di tutta la Provincia. Non mancherà il primo cittadino Davide Zicchinella che, come da promessa e prima di issare le bandiere in piazza, sfreccerà sulla teleferica con i vessilli delle spighe verdi, importante encomio nazionale per i comuni impegnati nella difesa del paesaggio.

Nella stessa serata musei aperti, presentazione del libro, casa editrice Mediano, “A un metro da voi” dell’avvocata e giornalista Daniela Rabia e performance musicale degli Open Space.

Rima baciata d’obbligo: la pandemia non ferma Sellia.

di Enzo Bubbo