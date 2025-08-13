Nell’ambito della manifestazione Sapore di Mare il 13 agosto 2025 elle ore 22,00 è previsto il concerto della band LIVEPLAY nel piazzale del porto a Catanzaro.

I Liveplay sono la band di riferimento in Italia ed Europa nel tributo ai Coldplay (la band numero 1 al mondo dal 2000 ad oggi). Iniziano i live nell’estate 2014, con un grande successo in termini di critica e pubblico fin dagli esordi. L’idea di fondo è superare il concetto di “semplice tribute band”, offrendo al pubblico uno spettacolo non solo musicale ma anche visivo ed emotivo, che possa coinvolgere lo spettatore a 360 gradi. Le stupende sonorità, l’energia travolgente, lo spettacolo mozzafiato e il continuo rinnovamento della band di Chris Martin & Co., sono la grande fonte di ispirazione per i Liveplay, impegnati in concerti curati nel minimo dettaglio e il più possibile simili alle grandi esibizioni live dei Coldplay.

Un mix travolgente di colori, suoni, immagini, scenografie, atmosfere ed effetti speciali!

Nel corso della loro attività i Liveplay si sono esibiti in tutta Europa in oltre 400 concerti (Italia, Germania, Inghilterra, Francia, Austria, Lussemburgo, Olanda, Croazia, Slovenia, Svizzera, Malta, Slovacchia, Macedonia, Scozia), hanno collaborato con molti artisti originali di fama nazionale e internazionale, sono stati intervistati e menzionati in svariati programmi televisivi, radiofonici, quotidiani e riviste, in tutta Europa. Si sono esibiti all’EXPO di Milano in rappresentanza dei Coldplay, hanno vinto il concorso “CoverStar 2015” come miglior cover band del Veneto. Dal 2021 portano anche in teatro lo show dei Coldplay nella loro “Theater Experience”, con gli xylobands a tempo di musica per il pubblico. Nel 2022 si sono esibiti per la Coca-Cola Company.