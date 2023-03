Caro Tito, da cittadino calabrese, italiano ed europeo, sono grato al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essersi recato a Crotone a rendere omaggio ai migranti morti nel mare di Cutro (nell’immane naufragio della notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023), per confortare i loro familiari e per incoraggiare i superstiti. Mattarella era però da solo. In tale vicinanza, anche simbolica, è finora mancata l’Europa. Che io sappia dai mass-media, nessun rappresentante dell’Europa è arrivato a Crotone in forma ufficiale. Ed è emblematico. L’Europa che è motivo di aspirazione, di amore e di speranza (specialmente per chi tenta di approdare sulle nostre coste per un avvenire migliore) è anche motivo di rabbia (pure perché non riesce a vivere e concretizzare con onore i suoi ideali umanistici millenari, se ancora ci sono).

1 – MORTI CHE POTEVANO ESSERE EVITATE

Si parla di morti che potevano essere evitate, come in tanti altri eventi migratori in questo “cimitero Mediterraneo”. Così come si parla di migliaia di morti che avrebbero potuto essere evitate nei primi mesi della pandemia di Covid del 2020, specialmente nella Bergamasca (che io ricordi dai telegiornali, allora furono gli industriali a non volere la chiusura in zona rossa di quel territorio zeppo di fabbriche e di profitti). Se ne sta occupando la Magistratura, così come pure a Crotone per tale gravissimo naufragio che non porta certo onore all’Italia e all’Europa. E, oltre al danno la beffa, perché in entrambi i casi nessun politico-amministratore si è dimesso (finora) dal suo posto di comando e di responsabilità. Manca pure l’onestà e la dignità, a quanto pare (ma forse questo lo sapevamo già). E, purtroppo, ciò contribuisce ad avere sempre meno fiducia nelle Istituzioni e in talune parti sociali. A gran voce la gente, a Crotone come a Bergamo, chiede verità, giustizia e dignità alle massime Istituzioni dello Stato. Vedremo se la politica riuscirà ancora una volta ad insabbiare e a vanificare le inchieste giudiziarie o ad accomodarle con i soliti raggiri politici.

Personalmente mi sento meno sicuro. Infatti, ho riflettuto come uno Stato come quello italiano abbia permesso (senza scortarlo) di fare avvicinare alle nostre coste un natante che, invece di migranti, avrebbe potuto essere, teoricamente, pieno di terroristi. Il buon senso suggerirebbe di seguire da vicino e controllare un qualsiasi natante non identificato che entra nelle nostre acque territoriali, senza darlo per scontato. Non capisco molto di queste cose, però immagino che, proprio per motivi di sicurezza loro e nostro, le persone in avvicinamento ai nostri confini (marittimi o terrestri) dovrebbero essere allontanati o accompagnati fino all’approdo, così come succede nello spazio aereo.

Adesso allo Stato italiano (cioè alle nostre tasche) tale situazione costa centomila, un milione di volte di più che non aver salvato quelle persone in difficoltà. Parliamo di “persone” con i propri affetti, le proprie storie che avrebbero potuto essere nostri figli, fratelli, genitori degni di contribuire alla Storia d’Europa. A riguardo, per logica, dovrebbe – mi pare – intervenire persino la Corte dei Conti!… Così come nella terribile tragedia ferroviaria di Larissa in Grecia. Urge uno scossone di coscienza e di umanità!… O forse di semplice professionalità, più probabilmente di corresponsabilità anche politica. Mi pongo tanti interrogativi, tutti legittimi, come qualsiasi uomo della strada, che poi però va a votare.

2 – LA COMMOSSA PARTECIPAZIONE DELLA CALABRIA

A me, che vivo esule in Molise, giungono continuamente testimonianze di partecipazione delle nostre popolazioni calabresi all’immenso dolore collettivo che condividiamo per questo immane naufragio jonico di Cutro. Ad esempio, uno stimatissimo amico è riuscito ad organizzare una delegazione del suo paese per partecipare a Crotone per l’omaggio alle vittime al Palasport Milone e per il conforto di sopravvissuti e familiari. Inoltre, Antonio Laganà, noto cantautore di Badolato Marina, mi ha inviato una sua canzone, già pubblicata l’undici maggio 2013, intitolata << NON SOLO NUMERI (i migranti del mare) >> con l’amaro commento “2013-2023 non è cambiato niente”. Come dargli torto?! Troppe troppe stragi in mare, forse per volontà strategica forse per trascuratezza. Tutte, comunque, inammissibili e perfide. Te ne trascrivo il link << https://www.youtube.com/watch?v=AxL0nxhzyL0 >>. Una canzone da diffondere il più possibile!…

Caro Tito, cerca di ascoltare bene pure le parole di questa canzone di Antonio Laganà che dura 3 minuti e 35 secondi e che ricorda le due canzoni del 1998 (parole mie e musica di Claudio Sambiase) realizzate per dare il benvenuto ai migranti e ai rifugiati (prevalentemente Curdi) approdati sulle nostre coste joniche con la nave Ararat il 27 dicembre 1999 e che, in gran parte, hanno trovato accoglienza e casa nell’antico borgo di Badolato. “Fratelli del mare” la prima e “Angelina di Badolato” l’altra, dedicata alla bambina curda nata all’ospedale di Soverato alle ore 11 circa di giovedì 22 gennaio 1998, appena 20 giorni dopo lo sbarco. Altri tempi, altro spirito umanitario, altra dignità sociale e persino europea!… Badolato divenne modello e prototipo di accoglienza in tutta Europa! Puoi leggere (storia, testo letterario e anche lo spartito musicale) alle pagine 84 – 89 nel primo volume del “Libro-Monumento per i miei Genitori” sia in cartaceo che in web al seguente link << https://www.costajonicaweb.it/wp-content/gallery/lancianovolumi/1.pdf >>.

Ho saputo dai giornali ma pure da alcune telefonate che parecchi Comuni calabresi hanno dato la disponibilità ad accogliere nei loro cimiteri le salme dei naufraghi senza nome o che non sono state richieste da alcuno (per vari motivi non imputabili alla pietà familiare o nazionale). Mi ha commosso una signora di un paese vicino Cutro che si è detta disponibile ad ospitare nella sua cappella di famiglia tre salme. Tutto ciò, pur essendoci a Tarsia nel cosentino e adesso pure a Reggio Calabria un cimitero che dovrebbe essere riservato ai migranti naufraghi. La Calabria si distingue sempre per umanità ed accoglienza. E’ il nostro imprescindibile DNA … pure perché – è risaputo – saranno oltre quattromila anni che sulle nostre coste sbarcano migranti provenienti dall’Oriente e dal Sud del Mediterraneo in cerca di pace, benessere e libertà. Spero che le Istituzioni ne facciano memoria (come Biblioteca, Archivio, Museo).

La Calabria ha accolto tutti, tanto è che sono minoritari ormai i calabresi antichi e veraci, indigeni e nativi come i Lacini, a dirla con il filosofo Salvatore Mongiardo di Soverato. Pure constatando i cognomi o la fisionomia delle persone, la nostra Calabria è abitata da popolazioni provenienti da Nord e da Sud, da Est e da Ovest. La mia stessa famiglia, ad esempio, proviene dal nord Europa, tramite la sosta di qualche tempo in Abruzzo. Infatti, i Lanciano hanno prevalentemente capelli biondi e occhi azzurri, nonostante i molteplici incroci più prettamente mediterranei.

3 – MARTIRI DI CUTRO – PREGHIERA DI SALVATORE MONGIARDO