Rossella Esposito, docente di educaione musicale e di pianoforte presso Istituti Scolastici Pubblici; vincitrice di premi didattici, scrittrice di alcuni apprezzati saggi quali: “La Tonnara di Pizzo Calabro”; “La Mediazione Linguistica: usi dell’italiano in rete”; “Robert Schumann, Kinderszenen op.15, Approfondimenti”, raggiunge un prestigioso traguardo. La musicista nata a Genova ma, cresciuta a Pizzo Calabro, vince, infatti, la Finale al Concorso “Disklavier Composers Contest 2020” organizzato da Yamaha Music Europe e Cremona Musica, ottenendo il Premio del Pubblico (http://www.cremonamusica.com/disklavier-composers-contest/).

La giovane pianista, diplomata al Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia, e laureata in Lettere moderne presso l’Università della Calabria (UNICAL), ha così commentato il prestigioso riconoscimento. “Sono estremamente felice di aver vinto questo premio, anche perché ottenuto in una gara svoltasi presso Cremona Musica che è la più importante fiera internazionale di strumenti musicali di alto artigianato. Unico rammarico – afferma ancora la Esposito – è che, purtroppo, l’evento è stato trasmesso in diretta solo sulla pagina Facebook della fiera e dunque chiusa al pubblico, trasmessa solo online per questioni di sicurezza contro il covid-19″.

Da ricordare, conclude la pianista, “che la giuria internazionale composta da importanti personalità quali: Claudio Ambrosini, Cristian Carrara, Emanuele Casale, Michael Nyman (Presidente), Cesare Picco e Kevin Puts, inizialmente aveva selezionato la mia composizione inedita, versione per 8 mani dal titolo “Love Piano”, fra le prime 30 degli altri concorrenti”.

Il concorso, infine, nasce per favorire l’incontro tra l’innovativa tecnologia Yamaha e il genio creativo dei compositori di oggi.