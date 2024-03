Torna l’appuntamento con la mia rubrica “Momenti di gusto” in giro per la Calabria. Ecco il consiglio per il mese di marzo. Oggi voglio parlarvi di un antipasto fantastico con tanti prodotti golosi che ho gustato alla Fattoria Bio di viale Trieste, a Cosenza, attirato dalla loro cucina molto legata al territorio e ai prodotti della loro azienda.

Per questo ho deciso di degustare tre piatti diversi dal solito. Ho iniziato con un carpaccio di podolica al bergamotto, per poi passare agli gnocchetti dell’amore e completare con le costine di suino nero. Tre fantastici piatti!

Come antipasto mi arriva il carpaccio di carne podolica aromatizzato con il succo del bergamotto, ottima la presentazione poiché come dico sempre anche l’occhio vuole la sua parte.

Ma adesso passiamo al palato: un ottimo accostamento, la carne tagliata bella sottile come piace a me era scioglievole in bocca, ottimo il contrasto con l’acidità del bergamotto che però non risultava invadente ma molto equilibrato.

La cosa che ho molto apprezzato è stata il fatto che è stato servito al naturale senza rucola e scaglie di parmigiano, era solo presente della cipolla di tropea tagliata molto sottile, poi completava il tutto il succo del bergamotto. Che dire, un antipasto perfetto! E come si dice chi inizia bene e già a metà dell’opera.

Poi sono arrivati gli gnocchetti dell’amore.

Uno gnocco fatto da loro con patate della Sila e patate a polpa rossa, che era bello morbido in bocca.

Ottima la scelta di accostarlo con una fonduta fatta rigorosamente con i formaggi di loro produzione.

Dimenticavo di dirvi, ma rimedio subito, che l’azienda Fattoria Bio è molto conosciuta in tutta la Calabria e anche al di fuori della regione proprio per il loro caseificio che opera nel cuore dell’altopiano della Sila a Camigliatello Silano, con prodotti di notevole qualità e particolare bontà.