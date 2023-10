Torna l’appuntamento con la mia rubrica Momenti di gusto in giro per la Calabria, se volete degustare qualcosa di sfizioso e particolare e non sapete dove andare qui troverete dei miei consigli per delle preparazioni che dovete assolutamente provare.

Ancora un consiglio per il mese di ottobre

Oggi voglio raccontarvi del mio momento di gusto con un fantastico panino degustato al St. Patrick’s di Rende.

Come sempre loro propongono un panino speciale al mese. Per questo mese di ottobre hanno proposto quello con una croccante cotoletta di vitello con sopra le patate ‘mpacchiuse Silane.

Immancabili nel periodo autunnale, i funghi porcini trifolati. Completavano il tutto la pancetta tesa e la maionese alla zucca.

Per questo fantastico panino sono stati utilizzati tutti prodotti del periodo autunnale abbinati insieme in modo perfetto.

Al palato abbiamo un’armonia di sapori in ogni boccone; ottima la scelta di mettere la pancetta tesa senza passarla sulla piastra così da donare il suo gusto intenso e unico, poi il tutto veniva armonizzato da una fantastica maionese alla zucca che donava sia il pizzico di acidità che quello dolce proprio della zucca.

Poi a rendere tutto molto gustoso, i funghi porcini trifolati che messi sopra la cotoletta creano un contrasto di sapore per me straordinario.

Anche alla vista questo panino si presenta molto bene, come dico sempre una buona presentazione fa venire l’acquolina in bocca e la voglia di addentarlo, quello che è avvenuto anche in questo caso.

Anche all’olfatto il profumo era spettacolare, spiccava il profumo del bosco donato dai porcini.

Se andate, mi raccomando, poi fatemi sapere che ne pensate anche voi , sulla mia pagina Facebook personale Piero Cantore. E non esitate a segnalarmi anche voi dei posti dove poter degustare delle cose particolari che vi colpiscono. Come sempre il pane è artigianale e tutte le salse sono preparate da loro, per me questo è un sprint in più che si dà a questi panini.