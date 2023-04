Torna il nostro consueto appuntamento dedicato ai Momenti di gusto in giro per la Calabria.

Questa volta voglio parlarvi del mercatino del mercoledì che si tiene a Quattromiglia di Rende. Ritorna il mercatino del Comitato “Terra Nostra”.

Ormai il mercoledì per me e tanti clienti affezionati sta diventando il giorno dedicato all’acquisto a Km0, un’opportunità per poter acquistare i prodotti direttamente dalle micro-aziende della provincia di Cosenza.

È un’opportunità per acquistare e degustare dei prodotti eccezionali realizzati da micro produttori in modo naturale e tradizionale.

Molti i prodotti disponibili: dalle verdure prodotte in modo naturale, secondo la tradizione contadina calabrese, ai salumi e formaggi tipici della nostra gastronomia.

Un’occasione per mangiare bene e aiutare le micro imprese contadine in questo periodo di notevole difficoltà per la produzione agricola.

Per questo voglio raccontarvi la mia ultima spesa. Dato che sono a dieta, sto consumando molte verdure.

Allora quale occasione migliore se non quella di prenderle direttamente dal contadino? Ecco cosa ho scelto: degli spinaci fantastici, c’è voluto un po’ di tempo per pulirli da tutta la terra, ma poi quando li ho degustati erano fantastici molto gustosi quindi vi garantisco che ne vale la pena. Poi ho scelto un bel cavolfiore, delle cime di rapa e ho terminato con dei pomodori occhio di bue fantastico.

La differenza da quelli del supermercato si sente, il loro gusto è molto più deciso e poi sono più succulenti.

Sono sincero, con le cime di rapa mi sono davvero deliziato. Le ho fatte solo lessate ma il loro sapore era straordinario.

Ho terminato la mia spesa con dei mandarini e delle arance belle succulente.

Anche le mele erano locali e finalmente ho trovato la mela varietà annurca più aspra e croccante della commerciale ma per me una vera delizia.



Il mercoledì per me ormai è un appuntamento fisso a Fare la spesa direttamente dal contadino è in occasione per istaurate un rapporto di fiducia oltre che acquistare prodotti genuini e di qualità superiore.Il mercoledì per me ormai è un appuntamento fisso a Quattromiglia di Rende, nella piazzetta Nicholas Green, con le micro aziende della nostra provincia del Comitato “Terra Nostra”.

Se andate, mi raccomando fatemi sapere come trovate i prodotti, sopratutto i salumi e i formaggi, poiché appena finisco la dieta li voglio proprio provare: avevano un bell’aspetto.

Interagite con me mi raccomando sulla mia pagina Facebook personale Piero Cantore.

Piero Cantore