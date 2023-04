<Turismo locale nel Savuto, un progetto di cooperazione> è il titolo della conferenza di presentazione del progetto <Autentico Savuto> cofinanziato dal Gruppo di Azionale Locale Savuto, Tirreno Serre Cosentine, che si è tenuta a Rogliano. Sei le aziende che vi hanno preso parte: Antiche vigne, Agricola Ferrami Adriano, Apricus di Aiko Otomo, Falbo Vignaioli, Vertical Sabatus, Le delizia di Marianna. Una sfida di livello per il futuro del territorio e della sua microeconomia. “Si punta ad allestire prodotti turistici sostenibili. Si vuole cambiare la percezione negativa circa l’appetibilità turistica del territorio. Per questo – hanno dichiarato gli organizzatori – verranno promossi una serie di servizi per modificare l’approccio di aziende e di altri operatori economici in modo da favorire la multifunzionalità e lo sviluppo. Sarà un progetto inclusivo al quale altri soggetti interessati potranno collaborare e partecipare”.

Tra i rappresentanti istituzionali presenti, il vice sindaco Francesco Altomare, che ha colto l’occasione per confermare la vicinanza e l’interesse dell’Amministrazione comunale roglianese. Gli interventi dei relatori hanno fin da subito messo in evidenza le criticità da superare, ataviche sotto alcuni aspetti, valicabili grazie alla sinergia tra imprese pubbliche e private. Le particolarità di un territorio scrigno di enormi bellezze sono state alla base dell’intervento del professor Leonardo Falbo.

A seguire il contributo tecnico di Gennaro Convertini, esperto di turismo eno-gastronomico, e di Bruno Sicilia, guida ambientale e naturalistica. Il primo si è soffermato sulla qualità dell’offerta per attrarre il turista ed emozionarlo tramite il gusto, i colori del territorio, le unicità di produzione locale, il secondo ha proposto un focus sui percorsi legati al contesto storico-artistico e alla biodiversità che la natura “magicamente regala” nelle diverse stagioni. L’iniziativa si è conclusa con gli interventi di Mariano Nicoletti (Destinazione Savuto) e di Luigi Provenzano (Gal Sts). Nicoletti e Provenzano hanno esposto, rispettivamente, le peculiarità del progetto e gli aspetti burocratici legati alla legislazione in materia di sostegno alle aziende.