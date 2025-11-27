Sandokan arriva in Calabria con una rassegna dedicata alla serie TV “Sandokan”, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission. Sarà possibile ammirare gli abiti e gli oggetti di scena originali, all’interno delle ambientazioni dove è stata realizzata e la proiezione in anteprima dei primi due episodi all’interno del backlot della Fondazione Film Commission Calabria a Lamezia Terme. I set all’interno del backlot, realizzati grazie al sostegno della Calabria Film Commission, sono il “Consolato di Labuan” e il rifugio di “Singapore“.

La regia di Sandokan è affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Can Yaman interpreta Sandokan, Alanah Bloor lsarà Marianna. Con loro Ed Westwick nel ruolo dell’affascinante antagonista Lord Brooke, mentre Alessandro Preziosi darà il volto all’iconico Yanez de Gomera. Le riprese di Sandokan si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide, e tra l’Isola di Reunion, il Lazio, la Toscana. In Calabria, a Lamezia Terme, nella cui area industriale è stata ricostruita in un backlot la colonia inglese di Labuan. Quindi a Le Castella, (Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone), Laghi La Vota Gizzeria (Catanzaro), Grotticelle (Ricadi) e Tropea (Vibo Valentia).

Intanto apre al pubblico a Lamezia Terme la Mostra “Sandokan in Calabria – i luoghi della serie” dedicata alla serie TV “Sandokan”, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission, in proiezione dell’uscita della serie programmata con la messa in onda per il 1 dicembre 2025 su Rai1.

Sarà possibile ammirare gli allestimenti, gli abiti e gli oggetti di scena originali, all’interno delle ambientazioni dove è stata realizzato il backlot nell’Area industriale ex Sir a Lamezia Terme, con i set del “Consolato di Labuan” e il rifugio di “Singapore”.

LE INFORMAZIONI

La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 16.30 (ultimo ingresso) a partire dal 28 novembre 2025 e fino al 27 gennaio 2026.

I giorni di apertura nel periodo festivo sono i seguenti:

24 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13

25 dicembre, chiuso

26 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17

31 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13

1 gennaio, chiuso

5 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17

6 gennaio, evento di lettura ad alta voce e visita dedicata ai bambini su prenotazione. Dalle 15.30 alle ore 17.30

L’ingresso è gratuito.

Per gruppi superiori alle 4 persone è necessaria la prenotazione.

La prenotazione è possibile attraverso una delle seguenti modalità:

– sms e whatsapp ai numeri 393 968 3720 / 351 748 4016

– via mail: info@kiwisite.it

-al seguente sito CLICCA QUI

Le visite saranno guidate e dureranno 60 minuti.

Di seguito gli orari: ore 9.00, 10.30, 12.00, 14.30, 16.30 (ultimo accesso).

Dalle ore 9 alle ore 12 sarà possibile effettuare visite guidate anche in lingua inglese.