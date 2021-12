Lamezia Terme – Come riporta una nota diffusa dal Sistema Bibliotecario Lametino è stata programmata per la giornata del 18 dicembre 2021, con inizio alle ore 18,00, presso il Chiostro Caffè Letterario nel complesso monumentale San Domenico di Lamezia Terme, la presentazione dell’ultimo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso “COMPLICI E COLPEVOLI – Come il Nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta” Edizioni Mondadori. Dialoga con gli autori la giornalista Alessia Truzzolillo. L’evento è organizzato dal Sistema Bibliotecario Lametino, dal Civico Trame e dalla Libreria Tavella.

Il libro è un viaggio nelle regioni del Nord Italia, dove maggiormente circola la ricchezza che ha attratto la ‘ndrangheta calabrese fin dagli anni sessanta, come ora viene accertato da numerose indagini. Sono 46 i “locali” di ‘ndrangheta finora scoperti nelle regioni del Nord, di cui 25 in Lombardia e 15 in Piemonte e con presenze nelle altre regioni; il libro dedica ad ognuna di esse un capitolo di approfondimento.

Per troppo tempo si è voluto credere alla “metafora del contagio”, come se le mafie fossero un virus che infettava territori sani. Nelle regioni del Nord le mafie raramente sono giunte con le armi in pugno, come succede con gli eserciti d’occupazione. Quasi sempre a favorirne l’insediamento sono stati i contesti economici e politici locali, il silenzio, la colpevole sottovalutazione di chi avrebbe dovuto denunciarne la presenza, ma soprattutto il sistema di accordi illeciti, su base corruttiva, tra imprenditori, esponenti politici e mafiosi.