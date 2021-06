“Il diario dell’ultimo orso” è l’intrigante titolo del libro che porta la firma come autore di Omar Falvo che con capacità si dedica a pubblicare un’opera letteraria di ottima fattura.

Omar, tra l’altro è fin dall’inizio dell’attività sul web una firma del sito de ilReventino.it ed ha la responsabilità ed anche la competenza sull’intera area del Savuto non tralasciando la sua Marzi ed estendendo la supervisione sui luoghi montani della Sila ed in particolare sul centro turistico di Camigliatello.

Riguardo il libro la storia trattata narra e riguarda diversi personaggi come una strana creatura nel bosco, un cacciatore, e poi viene raccontato un fortuito incontro avvenuto con il sovrano Carlo V di Spagna che è stato in un viaggio realmente di passaggio in Calabria. E ancora, la sorgente di “Scifure”, “Mastro Aldo”, l’uomo lupo, e le meraviglie dei borghi di montagna, questi, solo alcuni, dei tasselli del primo romanzo di Omar Falvo, pubblicato su Amazon, versione e-book e anche cartacea.

«Ho acceso i riflettori su angoli nascosti, e troppe volte dimenticati, della nostra Calabria.

Il libro è ambientato tra Marzi e Carpanzano, nel 1500, in particolare nelle località di montagna di Pallone, Orsara, Piano Semente e nella località Siletta.

Pagina dopo pagina, emergono luoghi ormai dimenticati, leggende, aneddoti e una storia letteralmente adrenalinica.

Antichi mestieri, gli orsi, un laghetto da fiaba, gli altri ingredienti presenti nel racconto».

Ecco il link (clicca sulla riga in grassetto) su Amazon per acquistare il libro: Il diario dell’ultimo orso formato Kindle. Versione cartacea in uscita.

“Attraverso il racconto, una sorta di diario, di un cacciatore di orsi si accendono i riflettori su una località suggestiva della Calabria. La storia, ambientata nel 1500, trasuda letteralmente di emozioni e di pura adrenalina. L’inverno, il bosco, la paura, e la scoperta di scrigni perduti, sono questi, solo alcuni, dei tasselli di questa storia avvincente”.