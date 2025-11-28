L’anteprima dei primi episodi della serie televisiva Rai Sandokan, tenutasi martedì scorso a Lamezia Terme, continua a risuonare ancor oggi – a distanza di qualche giorno – come uno di quei momenti che meritano di essere guardati con più calma, quasi con il tempo necessario per capire davvero cosa lascia in eredità un evento del genere.

La notizia, certo, è già circolata. Le immagini del red carpet hanno fatto il giro dei social, i video della serata hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni. Ed è forse proprio per questo vale la pena soffermarsi ora, quando le luci della ribalta si sono leggermente abbassate, per osservare ciò che è rimasto.

Perché martedì non è stata solo una “prima”. È stata una dichiarazione d’identità.

Una Calabria giovane che si incontra, finalmente, nella stessa città

Lamezia non è stata solamente la cornice dell’anteprima: è stata la protagonista silenziosa e potentissima di un incontro raro.

Una generazione calabrese – professionale, creativa, digitale – si è riconosciuta e ritrovata proprio lì, nel cuore della città, davanti a quel set diventato per una notte un crocevia di energie nuove.

La proiezione dei primi due episodi ha mostrato una serie curata, spettacolare, capace di valorizzare la Calabria come set naturale e ambientazione di grande fascino. Ma ciò che ha reso davvero speciale questa serata è stata la narrazione parallela partita dagli smartphone e dalle fotocamere dei giovani presenti.

Influencer, videomaker, fotografi, content creator, divulgatori culturali, direttori museografici, professionisti del marketing e della comunicazione: mai così tanti, mai così diversi, mai così uniti dallo stesso entusiasmo.

Non un pubblico di “comparse” ma un ecosistema creativo vivo, che racconta la Calabria con occhi nuovi e che ha trovato a Lamezia il luogo ideale dove incontrarsi e riconoscersi.

Ognuno ha restituito la serata a modo suo, ciascuno con un linguaggio proprio: reels, reportage, riflessioni, dietro le quinte, scatti ricercati.

E questo racconto diffuso ha avuto un peso enorme: la Calabria digitale ha amplificato l’evento molto più di quanto avrebbero potuto fare comunicati e conferenze stampa.

Lamezia come centro attrattivo: un ruolo che avanza

Non è un caso, forse, che tutto questo sia avvenuto proprio qui. Lamezia ha un’energia particolare: è un punto di snodo geografico ma oggi è anche un punto di snodo culturale.

La realizzazione di Sandokan in Calabria non è un caso isolato ma il frutto di una strategia precisa. Sotto la guida di Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, un’area industriale dismessa è stata trasformata in un set d’eccellenza, capace di ospitare produzioni di livello internazionale. Grande non ha solo sostenuto la produzione: ha creato le condizioni perché la Calabria potesse diventare un polo audiovisivo, un luogo dove talento, storia e creatività potessero trovare casa.

Una visione che questa anteprima ha reso tangibile, mostrando come il cinema possa rigenerare spazi, generare lavoro, attirare nuove energie. La serata di martedì lo ha dimostrato con forza: la città può diventare il cuore pulsante di un nuovo immaginario calabrese, un luogo capace di attrarre non solo produzioni cinematografiche, ma soprattutto talenti umani.

Perché i set e le luci sono importanti ma lo è ancora di più chi li osserva, chi li racconta e chi li trasforma in un messaggio collettivo.

Perché parlarne adesso, quando l’evento è già passato?

Perché certe cose si capiscono meglio dopo.

Quando l’emozione si assesta, quando i contenuti social smettono di essere “novità” e diventano tracce permanenti, quando il rumore del momento lascia spazio a una riflessione più ampia.

E guardando a martedì con la giusta distanza, emerge qualcosa di chiaro: non è semplicemente arrivata una grande produzione in Calabria, è emersa una Calabria pronta ad accoglierla. Una regione che può contare su una comunità giovane, preparata, connessa, che vive la cultura e la comunicazione come strumenti per crescere e non solo per raccontare. Una regione che non si accontenta più di essere sfondo, ma vuole essere protagonista.

Un seme piantato: ora Lamezia parla al futuro

L’anteprima di Sandokan è durata poche ore ma ha lasciato dietro di sé un segnale forte; non è stata solo un debutto ma un punto di svolta. Ora che tutto è finito, la domanda non è “com’è andata la serata?”. La domanda – la vera – è: che cosa nascerà da questa energia?

Se Lamezia continuerà a essere un luogo dove i giovani creativi si incontrano, producono, si confrontano, se continuerà a essere un centro attrattivo per chi crede nella cultura come motore di sviluppo, allora martedì non sarà stato un evento isolato, ma l’inizio di un percorso. Un percorso in cui la creatività non è una nicchia, ma un collante.

Una Calabria che non cerca attenzioni: se le conquista!

Una Calabria che non chiede spazio: se lo prende!

Una Calabria che non aspetta il futuro: lo costruisce!

