Una manifestazione che torna rinnovata, la Calabria Cup 2025, con l’obiettivo di offrire un’edizione ancora più appassionante e ricca di partecipazione, l’appuntamento di fine stagione con cui Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) Calabria celebra gli sport di racchetta e chiude l’anno con una due giorni di competizione, aggregazione e valori condivisi.
Si avvicina il grande weekend firmato FITP Calabria e i capitani intensificano il lavoro di scouting e selezione dei migliori giocatori che rappresenteranno le 5 province che al Chiappetta Sport Village di Rende il 13 e 14 dicembre 2025 che ospiterà le Olimpiadi regionali di tennis, padel e pickleball.
Al termine della competizione le medaglie conquistate da ogni giocatore andranno a concorrere al medagliere di ogni singola provincia così da determinare la classifica finale per province.
Cinque delegazioni — Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, guidate dai rispettivi Delegati Provinciali, si sfideranno per conquistare il medagliere 2025.
🟡 CATANZARO (colore giallo): capitano Emilio Marasco, vicecapitano Giada Franconeri.
🔵 COSENZA (colore blu): capitano Patrizia Lombardi, vicecapitano Daniele Miniaci.
🔴 CROTONE (colore rosso): capitano Antonio Meleleo.
🟢 REGGIO CALABRIA (colore verde): capitano Marcello Fonga, vicecapitano Pietro Pirrello.
🟠 VIBO VALENTIA (colore arancione): capitano Onofrio Fusca, vicecapitano Santina Faraone.
Una manifestazione, che, dunque, si preannuncia appassionante. Una competizione, ma anche una tappa di preparazione in vista dei prossimi impegni, soprattutto quelli relativi alla nuova stagione sportiva.