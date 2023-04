Immerso nel verde ai piedi dell’altipiano silano, sorge l’agriturismo “Carrozzino”, nome che scaturisce dall’omonima località, nel comune di Zagarise, raggiungibile dall’abitato di Sersale, percorrendo la SP20 in direzione Buturo per 7 km.

Questo posto meraviglioso, da una parte spalanca le porte del Parco Nazionale della Sila e dall’altra si affaccia sul medio Ionio, rappresentando un unicum davvero spettacolare e particolarissimo.

Carrozzino è un’oasi di tranquillità per rigenerarsi e riscoprire i sapori tradizionali, ma anche la storia e le bellezze architettoniche e naturalistiche che caratterizzano queste zone, come la Torre della Marchesa (di cui ormai rimangono solo i ruderi), che sorge nel bosco di Callistro nella Sila catanzarese, poco distante dall’agriturismo, appartenente alla villa di 3100 metri quadri, dove visse la nobildonna Maria Elia De Seta Pingnatelli che veniva d’estate, coi figli, a respirare l’aria salubre di queste foreste.

Non c’è solo la Torre della Marchesa tra i luoghi iconici del luogo da visitare. Infatti, poco distante e sempre lungo il tragitto che porta all’agriturismo, si staglia il grande monolite chiamato “Pietra del Ruvazzo” e, ancora più avanti, si spalanca alla vista lo splendido affaccio “Belvedere dei Due Mari”, da cui si possono ammirare le azzurrità dello Jonio e del Tirreno.

La natura presente regna sovrana in ogni stagione dell’anno, particolarmente in primavera che, sempre molto attesa, si risveglia, offrendo spettacoli di rara bellezza quando tutto intorno riprende vita dopo i mesi invernali. I colori e i profumi si fanno più intensi, creando un’atmosfera unica e irripetibile dove, proprio in questo periodo dell’anno (aprile-maggio), le fioriture nell’agriturismo portano con sé una bellezza senza tempo.

Il ristorante dell’Agriturismo Carrozzino è gestito dalla signora Rosa Torchia, dal marito Pietro Valentino e da Alessandro, che scelgono scrupolosamente le materie prime, costituite da prodotti in parte a km 0, coltivati direttamente dall’azienda agricola e in parte acquistati dai produttori del comprensorio e trasformati con passione e cura in cibi genuini e di grande qualità.

Uno dei piatti di punta dell’azienda Carrozzino è costituito da una porchetta molto particolare, ricavata dai maialini allevati sul territorio, su richiesta anche suini neri, che viene preparata con la tradizionale cottura nel forno alimentato con legna di particolari piante aromatiche (melo, leccio e quercia), in grado di conferire alla carne sapori e profumi caratteristici. Inoltre la porchetta è porzionabile, ovvero vendibile in tranci posti sottovuoto, sì da mantenere intatto il gusto e l’aroma del prodotto appena sfornato; anche questo aspetto rappresenta una peculiarità ed è una vera e propria prelibatezza della casa per buongustai.

E poi la pasta fresca, il vino, le verdure e tanti altri prodotti riproposti in ricette che, fedelmente, fanno rivivere gli antichi sapori delle pietanze tradizionali silane e calabresi.

L’agriturismo Carrozzino, però, non è soltanto un luogo per gustare ottimo cibo e vivere la campagna. Infatti la struttura, che nasce da un vecchio casolare ristrutturato secondo una filosofia prettamente rurale, offre una serie di camere, tutte arredate con stile rustico, ma dotate di tutti i comfort necessari a garantire un soggiorno rilassante, notti serene e riposanti in un’atmosfera semplice e familiare, fatte per una vacanza veloce all’insegna dell’avventura, percorrendo itinerari alla scoperta della flora e della fauna circostante o se si è alla ricerca di una pausa immersi nella natura incontaminata della Calabria.