Quando un progetto culturale ed educativo non si limita alla sola retorica, a parlare sono i risultati.

Con nota trasmessa a firma del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è stato concesso il patrocinio del Ministero della Giustizia al “Laboratorio delle idee” progetto, unico in Italia, che vede la stretta collaborazione tra il Comune di Zagarise, la comunità Ministeriale dei minori di Catanzaro, il Centro di Giustizia minorile della Calabria, la locale stazione dei carabinieri di Zagarise, comandata dal luogotenente Gaetano Fazio. Il tutto dietro il coordinamento dall’associazione Ada con il suo presidente Vito Totino. Un laboratorio come palestra di vita in cui si coltiva una seconda possibilità, quella della rinascita e del riscatto.



L’innovativa iniziativa per la prima volta vede Enti locali, associazioni, arma dei carabinieri e centro di giustizia minorile avviare una collaborazione reale che vede l’effetto rieducativo della pena, enunciato nel codice penale, concretizzarsi nella quotidianità di una comunità locale che ha saputo accogliere senza giudicare. Il cambiamento è possibile e nessun ragazzo è perduto una volta per sempre.

Si è innescata subito un’energia positiva che ha cambiato il destino di tanti adolescenti, generando un circuito virtuoso che ha consentito ai ragazzi della comunità dei minori di Catanzaro, diretti dal dott. Massimo Martelli, ottenere il primo posto nell’ambito del Premio Sciacca 2025, premiati al Vaticano, con un lavoro realizzato nel laboratorio di Zagarise, sotto la guida del cittadino zagaritano Donato Gallelli.

Zagarise si conferma paese delle buone pratiche, capace di realizzare con l’impegno costante di tutti i protagonisti politiche innovative di eccellenza.