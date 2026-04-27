L’esempio virtuoso di sinergia fra pubblico e privato in Calabria, a Zagarise, delizioso e incontaminato centro Presilano, dà ulteriori frutti. L’illuminato operatore economico Antonio Marino ha deciso di fare diventare ancora più verde la sua città, che è già una delle più verdi d’Italia, con l’aria più pulita d’Europa. Infatti, anche se Zagarise non è obbligata dalla legge perché al di sotto di 15.000 abitanti, ha deciso di sua iniziativa di piantare un albero per ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato. In realtà, la normativa che punta a incentivare gli spazi verdi urbani, esiste da tanti anni: l’obbligo di piantare un albero per ogni neonato era stato introdotto in Italia con la legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29 gennaio 1992. Per “assicurarne l’effettivo rispetto”, la legge n.10 del 14 gennaio 2013, ha introdotto modifiche alla precedente disposizione. L’obbligo non si applica più a tutti i comuni, ma solo quelli con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e non interessa solo le nascite, ma anche i bambini adottati.

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Un altro cambiamento riguarda i tempi: la piantumazione dovrà avvenire entro sei mesi, e non più dodici, dalla nascita o dall’adozione. Nonostante il basso tasso di natalità italiano, la legge dovrebbe riuscire a contrastare, almeno in parte, la perdita di zone verdi nel Paese, che secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) è di otto metri quadrati al secondo. A vigilare sul rispetto della normativa è il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell’Ambiente, mentre i Comuni devono comunicare informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bimbo e il luogo in cui è stato piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni. Sempre per tutelare il verde pubblico, la legge introduce norme a tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata nazionale dell’albero, celebrata il 21 novembre, che punta a “perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto”, e prevede attività formative in tutte le scuole. Al di là della legge e della sua applicazione, più o meno attuata, Antonio Marino a titolo personale vuole dare la possibilità ai suoi concittadini di piantare un albero per ogni nuovo nato o adottato, in un sito da stabilire, possibilmente nei pressi della rinomata struttura Alta Vista, alla quale dedica ogni sua energia. Il Comune di Zagarise gli ha già ceduto in comodato d’uso gli splendidi locali di Alta Vista, che sono subito diventati meta preferita di tanti villeggianti, gente del posto, del circondario, catanzaresi, ed emigranti che vogliono conoscere o ritrovare gli antichi sapori della cucina tipica, davanti a un paesaggio suggestivo che abbraccia il Mar Jonio. E a rendere la struttura ancora più attrattiva, si è aggiunta l’opera immancabile del mecenate, artista, collezionista e scultore Luigi Verrino che l’ha abbellita con opere pittoriche di vari autori, a titolo gratuito.

Un altro omaggio che Luigi Verrino ha voluto fare al suo paese natale, Zagarise, adornato negli anni da sue sculture e fontane di incomparabile bellezza,oltre che da opere degli artisti più famosi custodite nel “Museo d’arte contemporanea Verrino”, nel “Museo Mars ” e nella sua “Casa Museo”, tanto da rendere “Zagarise Città dell’Arte”. Il responsabile delle relazioni esterne della Galleria Arte Spazio di Catanzaro fondata da Luigi Verrino, giornalista Francesco Stanizzi, Mediatore Interculturale, ha rimarcato come l’opera di valorizzazione portata avanti con lungimiranza dall’artista Verrino, contribuisca a creare efficaci modelli culturali mirati a fare scoprire e apprezzare il borgo a turisti e non solo. Intanto, Antonio Marino assicura il suo impegno, la passione e soprattutto i sacrifici per fare conoscere ed esaltare l’autentica cucina Zagaritana, fuori dalle mode, dentro la tradizione più autentica e profonda della Calabria. La piantumazione di un albero per ogni neonato o adozione contribuisce ad avvicinare tutti di più alla natura, al territorio, alla sua storia. E poi è bello vedere crescere l’albero con il proprio nome attaccato sul tronco; curarlo, mostrarlo ai famigliari e agli amici. Una iniziativa di Antonio Marino, totalmente gratuita, a cui si è liberi di aderire o meno.

Non rimane che… implementare le nascite!!!