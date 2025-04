È ufficiale: le tasse di iscrizione ai corsi di dottorato all’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro sono state definitivamente abolite. Da oggi, – è scritto in una nota dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani) – per tutti i futuri dottorandi, l’unico onere economico sarà la tassa regionale di 146 euro. Nessun altro contributo sarà richiesto. È un cambiamento epocale, un segnale forte di giustizia, dignità e rispetto verso chi fa ricerca.

Questo risultato non è arrivato per caso – si aggiunge -. È il frutto di un lavoro costante, silenzioso ma determinato, costruito con metodo, serietà e determinazione da ADI Catanzaro, l’unica realtà che ha portato avanti battaglie vere per i diritti dei dottorandi, dentro e fuori gli organi accademici.

La svolta parte da lontano. Il primo passo è stato fatto il 1° marzo 2024, con la riduzione delle tasse del 20%. Poi, il 12 dicembre 2024, Emanuele Pasquale Scigliano, Coordinatore ADI Catanzaro, ha chiesto l’abolizione totale. Dopo mesi di confronto istituzionale, il Senato Accademico ha dato parere favorevole il 2 marzo 2025 ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’abolizione nella seduta del 9 aprile 2025.

“Questa non è propaganda – ribadiscono gli autori -. Questo è un risultato concreto, frutto di competenza, impegno e rappresentanza reale” – afferma con decisione Emanuele Pasquale Scigliano, Coordinatore ADI Catanzaro. – “Abbiamo scelto di non urlare, ma di lavorare. Di non apparire, ma di ottenere. E oggi possiamo dire, con orgoglio e a testa alta: ce l’abbiamo fatta!”

“Abbiamo dimostrato che si possono cambiare le cose – continua – senza fare promesse vuote, ma portando numeri, atti ufficiali, istanze, documenti, impegno vero e costante. Questo è ciò che fa ADI: costruisce, difende, migliora la condizione dei dottorandi. E oggi questa conquista storica appartiene a tutti noi.”

ADI Catanzaro rivolge un sincero ringraziamento al Rettore, Prof. Giovanni Cuda, al consesso del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Senato Accademico, Prof. Arturo Pujia ed al consesso del Senato Accademico ed, infine, ai rappresentanti degli studenti che hanno sostenuto la proposta. È grazie alla loro sensibilità e visione lungimirante che l’UMG compie oggi un passo avanti verso un’Università più giusta, inclusiva ed attenta alle diverse esigenze del mondo della ricerca.

Ma ora è il momento di fare un ulteriore passo avanti – è specificato ulteriormente – . Il 14 e 15 maggio, tutti i dottorandi sono chiamati a votare per il Consiglio Nazionale degli studenti, in particolare per il seggio dei Dottorandi e Dottori di Ricerca. Questa è un’opportunità unica: per la prima volta, una rappresentante di Catanzaro si candida a livello nazionale per rappresentare tutti i dottorandi d’Italia. Un’occasione rara, che segna un momento storico per la nostra università, e che merita un impegno straordinario.

Invitiamo tutti i dottorandi a considerare questa opportunità come un atto di particolare sensibilità verso la nostra comunità accademica. Partecipare al voto significa sostenere una persona valida, Claudia Migliazza, che si candida non solo come rappresentante, ma come voce autentica e capace di portare a livello nazionale le istanze dei dottorandi. Claudia è una dottoranda che proviene da Catanzaro, che svolge il suo percorso di ricerca a Catanzaro e che ora chiede il vostro sostegno per ottenere e vincere questa carica elettiva.

“Guardate alla concretezza – conclude la nota -. Guardate a chi ha lottato per voi e con voi, senza slogan, ma con coraggio. Il 14 e 15 maggio fate la scelta giusta: votate Claudia Migliazza in rappresentanza di ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia. Votate chi non vi ha mai promesso sogni, ma ha sempre difeso diritti. Ora, più forti che mai, portiamo questa voce anche a livello nazionale. E lo facciamo partendo da qui, dalla Calabria, da Catanzaro.”