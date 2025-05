Sono quelle cose che hai dentro e niente e nessuno può scalfire. La passione per le due ruote, che siano esse centauri o bici, la gentilezza e l’affabilità: di queste qualità e peculiarità sarà sempre prodigo Franco Zani, titolare a Decollatura, in provincia di Catanzaro, di una fornitissima cartolibreria e che da pochi giorni ha avviato una nuova attività, legata al suo grande amore, proprio per le biciclette.

Tanti lavori, tante esperienze in vari mondi, soprattutto in quello della ristorazione, sono un biglietto da visita che parla di una persona dinamica e ambiziosa, ma nel modo giusto; quello che guarda anche oltre il proprio orticello e che amplia il proprio orizzonte, cercando di costruire qualcosa di buono anche per gli altri. È così che nasce questa nuova idea del noleggio di bici normali e e-bike con la pedalata assistita, molto ricercate oggi.

C’è da premettere che Zani il suo lavoro lo condivide in toto con la sua famiglia, la moglie Angela e i figli, Emanuele e Luca (nella foto in copertina) che sono sempre al suo fianco a dargli sostegno e supporto.

Insomma, quei buoni valori di una volta che non passano mai di moda e che sono propri di chi tiene la schiena dritta anche nei momenti difficili e ti danno l’impagabile sensazione di esserti guadagnato tutto sul campo senza aver rubato niente a nessuno.

Franco ha preso in mano la cartolibreria del paese qualche anno fa e, dopo aver messo in moto il meccanismo – metafora azzeccata poiché fin da ragazzo ha sempre cavalcato moto da GP e anche ora in garage è parcheggiata una bella Ducati dato che, comunque, letteratura e viaggio vanno di pari passo, ha cominciato piano piano, ad esporre in negozio qualche bella bici. Così la clientela che, per i motivi già detti, si è affezionata subito, ha cominciato a incuriosirsi e ad acquistare, a chiedere consigli, curiosità che il Nostro forniva con grande sagacia e competenza. Inevitabile, a questo punto, che si spargesse la voce e, visto che sul territorio Zani, dati i suoi trascorsi lavorativi, non era un perfetto sconosciuto, ci fosse un flusso sempre maggiore di persone, non solo di Decollatura, che si rivolgevano all’edicola non per un quotidiano o una rivista, bensì per montare in sella ad una fiammante bicicletta e godersi panorami e percorsi del Reventino.

Nel giro di poco tempo la fiducia è aumentata e anche le vendite. È stato il primo passo verso un ampliamento dell’attività verso le due ruote, cui è stato riservato uno spazio apposito per amatori e appassionati che, ormai, fanno il via vai per continue consulenze e acquisti e… “perché non noleggi?”…si è chiesto quasi naturalmente Franco.

Un flash, una domanda che all’improvviso si affaccia alla mente e da qui a passare allo step successivo è un attimo. Detto fatto. Scatta l’operazione noleggio bici e e-bike. Franco e i suoi si attivano. È tutto un attimo…et voilà le jeu son fe: la passione che diventa attività a tutto tondo e amplifica la sua offerta, dando l’opportunità a tutti, anche a chi non la possiede di farsi un bel giro con la bici, magari aiutato dal motore o sudando di fatica con solo la forza dei muscoli a spingere il mezzo, noleggiandolo a ore o giornate.

“Ci siamo detti – rivela Franco che, fra l’altro, è rivenditore autorizzato Atala -, poteva essere il momento giusto per lanciare questo nuovo servizio. In un momento in cui il turismo, principalmente quello esperienziale, sta prendendo pian piano il posto del turismo tradizionale, dare l’opportunità alle persone di toccare con mano i luoghi, fermarsi ad annusarli, a viverli e immergervisi, sarebbe stato apprezzato. E, infatti, anche grazie all’aiuto della vostra testata, l’avvio (ufficialmente da domenica mattina) del noleggio è stato davvero positivo con contatti e richieste anche da persone o gruppi inaspettati”.

Fra l’altro, ci rivela ancora Franco, “Alla vendita e al noleggio bici sono legate anche attività complementari come una piccola officina meccanica dove le riparo e le metto a punto. È un luogo dove mi diverto molto e dove posso davvero coltivare la mia passione e immergermi completamente in questo mondo che mi affascina”.

Un aspetto importante dell’attività condotta da Zani è anche il servizio supplementare di trasporto bici e, diciamo così, pronto intervento. Entrambi, ovviamente, offerti in un raggio non superiore ai 20 km e, quindi, utile a coprire praticamente tutto il territorio del Reventino. “Chi non può venire direttamente in negozio a ritirare un acquisto o ha subito un guasto durante un’escursione, può usufruire di questo servizio supplementare con un costo aggiuntivo, è chiaro. Sono piccole cose che, però, possono fare la differenza e incoraggiare chi vuole alimentare la sua passione perché sa che può essere accompagnato passo, passo in tutte le sue esigenze”.

Un bel progetto, dunque, quello costruito con pazienza e costanza da Franco e dalla sua famiglia, divenuto, per una buona fetta di Calabria Centrale, un autentico punto cardinale (volendo citare proprio una delle discipline sportive più famose su due ruote, ovvero la Mountain bike orienteering) per tutti gli appassionati che, come il protagonista del nostro breve racconto, hanno un pezzo di cuore sempre «in sella…» e cercano un luogo sicuro sulla mappa.

Sono quelle cose che hai dentro e niente e nessuno può scalfire. La passione per le due ruote, che siano esse centauri o bici, la gentilezza e l’affabilità: di queste qualità e peculiarità sarà sempre prodigo Franco Zani, titolare a Decollatura, in provincia di Catanzaro, di una fornitissima cartolibreria e che da pochi giorni ha avviato una nuova attività, legata al suo grande amore, proprio per le biciclette.

Tanti lavori, tante esperienze in vari mondi, soprattutto in quello della ristorazione, sono un biglietto da visita che parla di una persona dinamica e ambiziosa, ma nel modo giusto; quello che guarda anche oltre il proprio orticello e che amplia il proprio orizzonte, cercando di costruire qualcosa di buono anche per gli altri. È così che nasce questa nuova idea del noleggio di bici normali e e-bike con la pedalata assistita, molto ricercate oggi.

C’è da premettere che Zani il suo lavoro lo condivide in toto con la sua famiglia, la moglie Angela e i figli, Emanuele e Luca (nella foto in copertina) che sono sempre al suo fianco a dargli sostegno e supporto.

Insomma, quei buoni valori di una volta che non passano mai di moda e che sono propri di chi tiene la schiena dritta anche nei momenti difficili e ti danno l’impagabile sensazione di esserti guadagnato tutto sul campo senza aver rubato niente a nessuno.

Franco ha preso in mano la cartolibreria del paese qualche anno fa e, dopo aver messo in moto il meccanismo – metafora azzeccata poiché fin da ragazzo ha sempre cavalcato moto da GP e anche ora in garage è parcheggiata una bella Ducati dato che, comunque, letteratura e viaggio vanno di pari passo, ha cominciato piano piano, ad esporre in negozio qualche bella bici. Così la clientela che, per i motivi già detti, si è affezionata subito, ha cominciato a incuriosirsi e ad acquistare, a chiedere consigli, curiosità che il Nostro forniva con grande sagacia e competenza. Inevitabile, a questo punto, che si spargesse la voce e, visto che sul territorio Zani, dati i suoi trascorsi lavorativi, non era un perfetto sconosciuto, ci fosse un flusso sempre maggiore di persone, non solo di Decollatura, che si rivolgevano all’edicola non per un quotidiano o una rivista, bensì per montare in sella ad una fiammante bicicletta e godersi panorami e percorsi del Reventino.

Nel giro di poco tempo la fiducia è aumentata e anche le vendite. È stato il primo passo verso un ampliamento dell’attività verso le due ruote, cui è stato riservato uno spazio apposito per amatori e appassionati che, ormai, fanno il via vai per continue consulenze e acquisti e… “perché non noleggi?”…si è chiesto quasi naturalmente Franco.

Un flash, una domanda che all’improvviso si affaccia alla mente e da qui a passare allo step successivo è un attimo. Detto fatto. Scatta l’operazione noleggio bici e e-bike. Franco e i suoi si attivano. È tutto un attimo…et voilà le jeu son fe: la passione che diventa attività a tutto tondo e amplifica la sua offerta, dando l’opportunità a tutti, anche a chi non la possiede di farsi un bel giro con la bici, magari aiutato dal motore o sudando di fatica con solo la forza dei muscoli a spingere il mezzo, noleggiandolo a ore o giornate.

“Ci siamo detti – rivela Franco che, fra l’altro, è rivenditore autorizzato Atala -, poteva essere il momento giusto per lanciare questo nuovo servizio. In un momento in cui il turismo, principalmente quello esperienziale, sta prendendo pian piano il posto del turismo tradizionale, dare l’opportunità alle persone di toccare con mano i luoghi, fermarsi ad annusarli, a viverli e immergervisi, sarebbe stato apprezzato. E, infatti, anche grazie all’aiuto della vostra testata, l’avvio (ufficialmente da domenica mattina) del noleggio è stato davvero positivo con contatti e richieste anche da persone o gruppi inaspettati”.

Fra l’altro, ci rivela ancora Franco, “Alla vendita e al noleggio bici sono legate anche attività complementari come una piccola officina meccanica dove le riparo e le metto a punto. È un luogo dove mi diverto molto e dove posso davvero coltivare la mia passione e immergermi completamente in questo mondo che mi affascina”.

Un aspetto importante dell’attività condotta da Zani è anche il servizio supplementare di trasporto bici e, diciamo così, pronto intervento. Entrambi, ovviamente, offerti in un raggio non superiore ai 20 km e, quindi, utile a coprire praticamente tutto il territorio del Reventino. “Chi non può venire direttamente in negozio a ritirare un acquisto o ha subito un guasto durante un’escursione, può usufruire di questo servizio supplementare con un costo aggiuntivo, è chiaro. Sono piccole cose che, però, possono fare la differenza e incoraggiare chi vuole alimentare la sua passione perché sa che può essere accompagnato passo, passo in tutte le sue esigenze”.

Un bel progetto, dunque, quello costruito con pazienza e costanza da Franco e dalla sua famiglia, divenuto, per una buona fetta di Calabria Centrale, un autentico punto cardinale (volendo citare proprio una delle discipline sportive più famose su due ruote, ovvero la Mountain bike orienteering) per tutti gli appassionati che, come il protagonista del nostro breve racconto, hanno un pezzo di cuore sempre «in sella…» e cercano un luogo sicuro sulla mappa.