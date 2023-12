Bentornati a tutti i miei lettori. Oggi, per la mia rubrica il mio Viaggio in Calabria, voglio raccontarvi di un connubio straordinario tra la ‘nduja del salumificio San Vincenzo e la pasticceria napoletana Sal De Riso, un panettone alla ‘nduja fantastico dal sapore unico.

Al tatto risulta bello soffice, al profumo è straordinario, un connubio tra il profumo del pane e quello della ‘nduja.

Ma il massimo viene espresso al palato un gusto aromatico e intenso nello stesso tempo, non troppo piccante, molto equilibrato il sentore del dolce e del salato.

Un panettone straordinario realizzato dal maestro Sal De Riso e da un’eccellenza della nostra Calabria il Salumificio San Vincenzo.

Un panettone ideale da utilizzare durante queste feste come antipasto.

Ecco qualche mio consiglio per realizzare degli abbinamenti in chiave gourmet. Io come primo consiglio vi dico di spennellarlo con un po’ di burro e renderlo croccante in padella. Otterremo al palato il sentore croccante fuori e poi la morbidezza interna straordinaria.