Possiamo ben dire che Sara Pane sia un’eccellenza del nostro territorio. A maggior ragione dopo l’ultima (in ordine cronologico) esperienza internazionale vissuta in Polonia, a Katowice, ai Campionati Europei per parrucchieri.

La giovane hair stylist, infatti, fra le altre cose entrata nel giro della Nazionale italiana, ha preso parte con la squadra di CAT Italia all’importante rassegna svoltasi alla fine del novembre scorso.

“E’ stata davvero una fantastica avventura – afferma Sara raccontando i suoi giorni in Polonia – dove mi sono misurata con colleghi di tante nazionalità che avevano back ground molto diversi dai miei. Sono momenti molto importanti di crescita personale e professionale ed è stato bello aver maturato tali conoscenze che mi serviranno nel presente, ma soprattutto nel futuro del mio lavoro. Perché – prosegue Sara – noi parrucchieri siamo un po’ come gli chef e i nostri clienti devono vivere l’esperienza sensoriale del nostro lavoro per conoscerla ed esserne pienamente partecipi”.

Dal suo salone a Decollatura, piccolo borgo del Reventino nella Calabria Centrale, Sara, in questo 2023, è arrivata a disputare una serie di prove importantissime, sia nazionali che internazionali, che l’hanno fatta conoscere e apprezzare per le sue capacità e la creatività che caratterizza le sue acconciature. Entrata anche nel giro Azzurro della Nazionale Parrucchieri, la grintosa coiffeur ha parole di grande stima e gratitudine per chi ha creduto in lei.

“Nella foto che trovate sul mio profilo facebook c’è tutto l’amore, l’anima, il cuore, la passione e i sacrifici che abbiamo condiviso insieme ai miei colleghi e grazie a Cat Italia e CMC WORLD e ai nostri presidenti Cat Italia, Luigi Bilancio e CMC WORLD, Antonio Bilancio. Solo grazie a loro, infatti, – conclude Sara – è stato possibile realizzare questo ennesimo sogno”.

Insomma, un 2023 così ricco di soddisfazioni ed esperienze, non può che promettere e premettere altri fuochi d’artificio per Sara nell’ormai imminente nuovo anno e noi de ilReventino.it non possiamo che augurarle tanta fortuna e soddisfazioni che saremo pronti a raccontarvi, come sempre.