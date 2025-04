Due giovani studenti universitari di Martirano Lombardo, Pasquale Scalese e Alessandro Isabella, già Consiglieri di Dipartimento rispettivamente di Scienze Politiche e Sociali e di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria (UNICAL) che a sede a Rende, comune nell’area urbana di Cosenza, sono tra i soci fondatori di PUNTO OMEGA, associazione studentesca e di promozione sociale accreditata presso l’Università della Calabria.

Come riporta una nota, pervenuta in redazione, viene rilevato che «in qualità di vicepresidente e responsabile dell’area Ingegneria, il loro impegno nell’ambito dell’associazionismo ha contribuito a far sì che PUNTO OMEGA ottenesse un livello di consensi mai raggiunto da nessun’altra associazione al primo accreditamento, con oltre 1.400 adesioni dopo soli due mesi dalla sua fondazione».

Ai complimenti ai due martiranesi, per i risultati ottenuti, con i migliori auguri di buon lavoro ci associamo anche noi come redazione del sito ilReventino.it augurando un percorso di successo