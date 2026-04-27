Soveria Mannelli – Alla presenza di oltre 50 soci all’unanimità si è tenuta l’assemblea del GAL dei Due Mari, la riunione si è svolta giorno 17 aprile 2026, ed è stato riconfermato il Consiglio di Amministrazione con la sola novità dell’ingresso dell’arch. Emilio Salvatore Leo in rappresentanza dei Musei d’Impresa dell’Associazione SudHeritage.

I consiglieri rinnovati sono: Bonacci Santo, Capellupo Carmine, Chiodo Michele, Esposito Francesco, Fazio Francesco, Guzzi Pietro Hiram, Marino Vincenzo, Milone Maria Grazia, Molinaro Felice, Sirianni Francesco, Torchia Tommaso, Ventura Antonio.

Nella giornata di venerdì 24 aprile 2026 si è riunito il CdA eletto e ha riconfermato alla presidenza il dott. Francesco Esposito ed alla vicepresidenza il sindaco di Sersale Carmine Capellupo. Il presidente Esposito esprime la sua gratitudine all’assemblea, in primis, e al CdA per la rinnovata stima e fiducia.

«Il GAL dei Due Mari, nella passata Programmazione PSR 2014-2022, con una volata finale – rileva in una nota pervenuta in redazione il presidente Francesco Esposito – ha raggiunto il target di spesa utilizzando i fondi assegnati in virtù del lavoro svolto dalla struttura tecnica del GAL diretta dalla dott..ssa Sacco Maria Antonietta e che ringrazio. Con circa 150 aziende finanziate abbiamo dato l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro e fornito utili strumenti per combattere lo spopolamento delle aree interne. Inoltre abbiamo finanziato il rifacimento della cartellonistica turistica dei 42 comuni del GAL per rendere più attrattivo e ricettivo il nostro territorio.

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Attraverso i progetti di cooperazione – continia il presidente Francesco Esposito – abbiamo promosso le nostre aziende ed i nostri prodotti portandoli in manifestazioni nazionali ed internazionali che hanno garantito una grande visibilità come il Vinitaly in the City a Sibari, il “Sol and the City Sud – Festival dell’Olio d’Oliva” a Catanzaro, il “Concours Mondial de Bruxelles” a Gizzeria ed il “G7 Agricoltura” a Siracusa.

Adesso ci attende la nuova Programmazione PSR 2023-2027 all’interno della quale abbiamo messo in campo un progetto complesso sperimentale sul sociale, sempre con l’intento di rafforzare le strategie di sviluppo orientate alla riduzione dello spopolamento. Con due progetti di cooperazione cercheremo di promuovere il turismo sostenibile ed il marchio d’area per valorizzare contemporaneamente i luoghi, le realtà imprenditoriali ed i nostri prodotti identitari. Sarebbe mia ambizione riportare all’attenzione dell’agenda governativa regionale i “Contratti di Fiume” per l’importanza che rivestono nella tutela, nella corretta gestione delle risorse idriche e nella valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. Già in passato, infatti, i GAL calabresi avevano firmato un Protocollo di Intesa con la Regione Calabria, tentando di poter agevolare anche il risanamento dei nostri mari, una delle risorse regionali più significative capace di generare ricchezza e occupazione nel settore turistico. Per il futuro se dovessi immaginare due temi cruciali da irrobustire all’interno delle linee programmatiche dei GAL penserei al sociale e all’ambiente, entrambi indispensabili per supportare la crescita e lo sviluppo della nostra Calabria».