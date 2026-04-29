Una giornata densa di emozioni, partecipazione e orgoglio collettivo ha segnato il ritorno de “Il Cuore dello Sport” a Sorbo San Basile. Un evento che non è stato soltanto una grande festa dedicata allo sport, ma anche il simbolo tangibile di una visione amministrativa rivolta al futuro, alla valorizzazione delle strutture esistenti e alla crescita sociale dell’intera comunità.

La manifestazione si è aperta con il tradizionale taglio del nastro, seguito dalla benedizione di Don Salvatore, momento carico di significato che ha ufficialmente dato il via a un programma ricco, articolato e capace di coinvolgere tutte le fasce d’età.

Numerose le discipline sportive protagoniste della giornata. In primo piano i giovani atleti delle scuole calcio Promosport e Soccer Academy Mattia Scumaci, che hanno animato il parquet con entusiasmo, energia e spirito di fair play. Accanto a loro, spazio anche alla nuova e promettente realtà dell’atletica leggera con il Team Abruzzese, testimoniando la crescita e la diversificazione dell’offerta sportiva sul territorio.

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Non sono mancati momenti dedicati ad altre discipline come tennis e basket, fino ad arrivare al cuore pulsante della giornata: la gara di calendario tra Presilana e Costa del Leone, seguita da un momento dal forte valore simbolico ed emotivo. La presenza in campo di una rappresentanza dei giocatori delle storiche società Enotria, U.S. Sorbo e Comprensorio Presilano ha infatti riportato alla memoria ricordi indelebili, risvegliando l’orgoglio sportivo di un’intera comunità.

L’evento ha rappresentato anche il coronamento di un traguardo importante: il completamento del restyling del palazzetto dello sport, restituito alla cittadinanza come struttura rinnovata, funzionale e pienamente fruibile. Un intervento che si inserisce in una strategia amministrativa chiara e coerente, orientata al recupero e alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti, trasformandole in autentici punti di forza per lo sviluppo sportivo e sociale del territorio.

Un obiettivo che ha costituito un punto fermo del programma elettorale del Consigliere Giacomo Canino, da sempre convinto che lo sport rappresenti una leva fondamentale di crescita, educazione e coesione sociale.

Momenti di autentico sport e grande partecipazione si sono alternati a istanti di forte intensità emotiva durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Particolarmente sentiti i premi alla carriera conferiti a figure storiche dello sport locale come Francesco Nania, Giuseppe Donnemma e Vincenzo Nania, protagonisti di anni di passione, sacrifici e dedizione che hanno lasciato un segno profondo nella storia sportiva di Sorbo San Basile.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito anche a Mister Filippo Romano, per il prezioso contributo umano e sportivo offerto nel corso degli anni alla crescita di intere generazioni di giovani sorbesi, diventando un vero e proprio punto di riferimento educativo oltre che sportivo.

Il momento più toccante della giornata è stato senza dubbio il tributo al capitano storico Giuseppe Garcea, autentica icona dello sport locale, mentore di tanti giovani e simbolo di appartenenza, passione e identità per l’intera comunità.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione, la presenza del Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Antimafia della Calabria, Marco Polimeni, insieme a una delegazione della FIGC, guidata dal Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della Calabria, Massimo Costa, a testimonianza dell’alto valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, rinnovando il proprio impegno a continuare a investire nello sport come strumento di inclusione, crescita e valorizzazione del territorio, convinta che strutture, persone e valori rappresentino insieme il vero cuore pulsante di Sorbo San Basile.