Nella sede regionale della Copagri Calabria, presieduta da Francesco Macrì, si è tenuto il seminario dal titolo “I crediti di carbonio in agricoltura”. A relazionare sul tema la dottoressa Valentina Marrone, della società Alberami startup innovativa Pugliese. Il presidente della Confederazione Produttori Agricoli, Francesco Macrì, ha messo in rilievo l’importanza di fornire tutto il supporto scientifico e tecnico necessario per andare incontro alle difficoltà, sempre maggiori, che gli agricoltori affrontano in particolare in Calabria. La relatrice, nella sede di Lamezia Terme, si è soffermata sulle buone pratiche di Carbon Farming, per ottimizzare la cattura del carbonio nei terreni agricoli, attraverso pratiche note per migliorare la velocità con la quale la CO2 viene rimossa dall’atmosfera, per essere sequestrata nella biomassa e nella materia organica del suolo. Questo tipo di pratica agricola, contribuisce in modo significativo alla emissione di carbonio, attraverso l’uso di fertilizzanti ad elevato contenuto di carbonio ed alla limitazione delle lavorazioni dei terreni.

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Attraverso il Carbon Farming gli agricoltori riusciranno a sfruttare il potenziale del suolo, per catturare le emissioni di anidrite carbonica. Questo approccio porterà al miglioramento delle condizioni climatiche, alla creazione di terreni agricoli più fertili e resistenti e all’apertura di opportunità per vari partner all’interno della Filiera Agroalimentare. Le colture che potranno partecipare al Carbon Farming sono quelle arboree (esempio ulivo, agrumi, fico, mandorlo, castagno, noce, nocciolo, carrubo, ciliegio), e altre (esempio seminativi, vigneto e prati/pascolo). Gli agricoltori percepiranno un guadagno in base al quantitativo di Carbonio CO2 sequestrato nel suolo.

Questi Certificati di Crediti di Carbonio, possono essere acquistati da aziende al di fuori della filiera agroalimentare, al fine di compensare le proprie emissioni. L’incontro è stato molto partecipato da agricoltori provenienti da tutte le provincie

calabresi, dimostrando grande interesse al tema trattato. Il seminario è stato presentato dal vice presidente vicario di Copagri Francesco Barretta e dal vice presidente Vincenzo Lentini.