Soveria Mannelli – Dalla ricerca scientifica al quiz in televisione in onda su Rai 1.
Sarà il giovane soveritano Paolo Giuseppe Bonacci a parteciperare come concorrente nella puntata prevista per la messa in onda, giovedì 30 aprile 2026, del game show L’Eredità, il programma preserale su Rai 1 condotto da Marco Liorni.
Paolo Giuseppe Bonacci, che compirà 30 anni il prossimo 22 maggio, rappresenta una dei giovani delle eccellenze scientifiche calabresi. Cresciuto a Soveria Mannelli fino ai 19 anni, si è poi trasferito a Catania dove ha vissuto per circa un decennio.
In Sicilia ha completato gli studi con la laurea in Chimica e ha recentemente conseguito un dottorato europeo in Scienze Biomediche Applicate. La sua ricerca si concentra sullo sviluppo di nuovi sistemi per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche, un ambito cruciale per migliorare le possibilità di cura dei pazienti. Attualmente Paolo Giuseppe vive a Milano, dove ha scelto di proseguire il suo percorso nella ricerca scientifica dopo l’esperienza catanese.
L’appuntamento con L’Eredità è programmato per la puntata, di giovedì 30 aprile 2026, prevista in onda intorno alle ore 18:40 su Rai 1. Nel programma 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere.