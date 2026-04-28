San Pietro Apostolo – Successo per il 2° Memorial “Cecè Rotella” che si è svolto nella giornata del 26 aprile 2026 a San Pietro Apostolo, organizzato dal Club Auto Storiche San Pietro Apostolo “I Volpini”, un raduno di auto storiche con 240 appassionati provenienti da tutta la Calabria, ma anche da città come Pachino, Messina e Altamura, che hanno invaso le vie del centro urbano.

Le strade di San Pietro Apostolo si sono trasformate, per una giornata, in un suggestivo museo a cielo aperto. Il rombo dei motori di un tempo e il riflesso delle cromature lucenti hanno fatto da cornice a un evento che ha saputo coniugare la nostalgia per il passato con la speranza nel domani.

Il raduno ha visto la partecipazione record di circa 130 auto storiche, icone del design e della meccanica italiana e internazionale, che hanno richiamato nel borgo oltre 240 appassionati e numerosi curiosi. Dalle leggendarie Fiat 500 alle berline che hanno segnato il boom economico, ogni vettura ha raccontato una storia di famiglia, di viaggi e di ingegno.

Sebbene la sfilata delle “vecchie glorie” abbia incantato il pubblico, l’immagine che più di ogni altra ha sintetizzato lo spirito della manifestazione è stata quella di un piccolo pilota su una Vespa giocattolo in miniatura.

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Posizionato al centro della raggiera in pietra della piazza, tra i sorrisi delle mascotte e l’imponente arco dell’evento, il bambino è diventato il simbolo del “passaggio di testimone”. È l’immagine di un passato glorioso che abbraccia il futuro e gli dà il benvenuto, dimostrando che la passione per i motori e per le tradizioni non conosce età, ma si tramanda di generazione in generazione.

«L’evento non è stato solo una mostra statica, ma un momento – riporta una nota pervenuta in redazione che di seguito pubblichiamo – di forte coesione sociale per San Pietro Apostolo. Gli oltre 240 partecipanti hanno potuto godere dell’accoglienza del borgo, confermando come il motorismo storico sia un volano eccezionale per la valorizzazione del territorio e del turismo locale.

Un successo che va oltre i numeri e che lascia nel cuore dei presenti una certezza: finché ci sarà qualcuno pronto a prendersi cura di queste vetture e bambini pronti a sognare sui loro modelli in miniatura, la storia del nostro automobilismo continuerà a correre verso il futuro.

Il presidente Giuseppe Vitalone ringrazia vivamente per la riuscita della evento, innanzitutto la famiglia del caro Cecè che ci dà la possibilità ogni anno di poter mantenere vivo il suo ricordo, il club sempre presente e numeroso, il sindaco di San Pietro Apostolo, Raffaele De Santis, e il consigliere Domenico Macera per aver autorizzato ad ospitare l’evento nel nostro piccolo ma accogliente paese, per aver messo disposizione la piazza e, soprattutto, la presenza per tutto l’evento, tutti i club provenienti da tutto il territorio calabro e i club provenienti dalla Puglia e Sicilia. Noi del Club Auto Storiche San Pietro Apostolo “I Volpini” cerchiamo di portare avanti passione, amicizia, tradizione e amore per le auto storiche e per il nostro territorio».