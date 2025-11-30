Catanzaro – Rinnovata la giunta Uncem Calabria (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).
Entra a far parte della giunta Antonella Pascuzzi vicesindaco del comune di Soveria Mannelli, rappresentante dell’area dei comuni montani dell’entroterra del Reventino, in pratica la civica amministrazione acquisisce una figura di riferimento nell’organismo di governo dell’organizzazione calabrese dell’Uncem che porta all’attenzione le istanze dei territori montani a livello nazionale e regionale.
Convocato dal presidente Vincenzo Mazzei, si è riunito il consiglio regionale della Delegazione UNCEM Calabria e all’inizio dei lavori Mazzei ha comunicato i nomi dei componenti della giunta e quello del vicepresidente ruolo in cui è statonominato Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno.
Completano l’organo esecutivo noltre gli altri componenti: Antonio Barillaro – sindaco di San Giovanni di Gerace, Linda Cribari – sindaco di San Fili, Donatella Deposito – sindaco di Parenti, Francesco Fazio – sindaco di Fabrizia, Paolo Pappaterra – sindaco di Mormanno, Marco Torchia – sindaco di Miglierina, Domenico Vuodo – sindaco di Alessandria del Carretto.