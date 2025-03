Rimane ancora preclusa al transito la strada Medio Savuto nel pezzo che da Soveria Mannelli, passando la galleria di Borboruso, si collega al bivio di Coraci – in pratica punto di incontro tra la valle del Reventino e la valle del Savuto – con la stada statale 616 che arriva allo svincolo dell’autostrada A2 di Altilia – Grimaldi.

Apertura strada al transito rinviata più volte

Quando sarà aperta al transito, chi deve ufficializzare il transito, perchè è stata più volte rinviata la data dell’aperutura?

Insomma quando sarà possibile e consentito agli automobilisti di passare per tagliare le curve e ridurre il tempo di percorrenza per raggiugere l’autostrada A2 del Mediterraneo, anche l’ulitma auspicata data del fine settimana – che viene rimandata di volta in volta – è saltata. Ormai da alcuni mesi si aspetta che arrivi il giorno utile, sta di fatto, che sempre con motivi diversi è stata disattesa e da più parti si aspetta che venga annunciato il giorno dell’apertura ufficiale.

Buongiorno Regione trasmissione della TGR della Calabria

in onda su Rai Tre nell’appuntamento in programma alle ore 7:30 di martedì 4 marzo 2025 si collegherà con San Pietro Apostolo per parlare di viabilità e di questa famosa opera viaria realizzata in parte, sta di fatto che alcuni pilastri costruiti tra gli anni ’70 e ’80 rimangono incastonati e senza essere utilizzati, in questa parte della Calabria centrale.

Lo spazio di informazione regionale sarà dedicato su sollecitazione del comitato “La strada che non c’è” che ha sede a San Pietro Apostolo sul tratto dell’opera viaria incompiuta Medio Savuto, la famosa strada che avrebbe dovuto collegare Coraci con Marcellinara attraverso l’entroterra e unendo i vari comuni delle province di Cosenza e Catanzaro.

L’opera completa rimane solo un sogno

In realtà il percorso o meglio il tracciato completo – il percorso di collegamento alternativo tra Catanzaro e Cosenza – rimane solo un sogno e forse non sarà mai realizzato, rimane da usare però almeno i pezzi di pochi chilometri di in pratica si attende l’apertura al traffico di un altro pezzo, di soli tre chilometri, i cui lavori sono terminati da diverso tempo ma ancora per vari motivi che hanno provocato diversi rinvi si rimane in attesa di essere ufficialmente consentito il transito. Si tratta del pezzo di strada che da Soveria Mannelli attraverso la galleria di Borboruso, nel comune di Pedivigliano, si collega al bivio di Coraci della strada 616 che arriva allo svincolo dell’autostrada di Altilia – Grimaldi.

Per l’ennesima occasione di informazione il gruppo dei referenti del comitato “La strada che non c’è” formula l’invito ai cittadini o meglio all’itera popolazione dei vari comuni di partecipare alla diretta del programma televisivo Buongiorno Regione in onda su Rai Tre che si terrà martedì 4 marzo 2025 a San Pietro Apostolo da via Nazionale. L’evento riguarderà le problematiche della viabilità del territorio, e nel particolare sarà affrontata la situazione dei collegamenti viari della “strada che non c’è” e della “S.S. 19 delle Calabrie”.