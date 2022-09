Il dato è tratto: Davide Zicchinella andrà in Africa per curare gli ammalati.

La valigia non è ancora pronta, ma l’intenzione di fare beneficenza e non senza motivazioni profonde. Scrive sui social il pediatra con la passione per la politica: ” Ieri mattina ho ricevuto una graditissima visita al mio studio a Petronà. Accompagnato da Giovanni Aiello pastore Evangelico di Mesoraca e da Rosario Caligiuri referente della chiesa Evangelica di Petronà, è venuto a conoscermi Nicolas Sawadogo, collega sindaco di Boussé, popolosa cittadina (oltre 60 mila abitanti) della provincia Kourwéogo in Burkina Faso che in questi giorni si trova in Calabria.

Proprio nella sua provincia, la Chiesa Evangelica italiana, ha da poco costruito un centro sanitario per bambini.

Nicolas è venuto a propormi di partecipare ad un progetto di cooperazione internazionale per i bambini della sua comunità che hanno tanto bisogno di assistenza. Una proposta di un Sindaco Pastore ad Sindaco Pediatra.

Ovviamente non me lo sono fatto ripetere due volte.

Quest’autunno partirò per vivere una esperienza professionale ed umana che da tempo desideravo compiere, e che al solo pensiero riempie il mio cuore di una gioia indescrivibile”.

Davide Zicchinella non sopporta le ingiustizie e non si limita solo a parlarne.

Enzo Bubbo