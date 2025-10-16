Scigliano si prepara a vivere un altro fine settimana all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio con il consueto appuntamento annuale di due giorni in autunno dedicati al suggestivo ponte romano del II secolo a.C., uno dei simboli più antichi e rappresentativi della Valle del Savuto.

Due giornate dense di appuntamenti tra rievocazioni storiche, spettacoli di danze antiche, incontri culturali e degustazioni di cucina locale, per riscoprire il legame profondo tra il territorio e le sue radici.

Uno dei momenti salienti della manifestazione sarà la conferenza del professor Fabrizio Mollo, docente di Archeologia Classica presso l’Università di Messina, dal titolo “Brettii, Greci e Romani sul Savuto”, giorno 18 ottobre presso la sala congresso “G. Fortino” a Scigliano, frazione Diano.

L’incontro offrirà un interessante viaggio nel tempo, alla scoperta delle civiltà che hanno abitato e influenzato questa parte della Calabria, ponte naturale tra il mondo greco e quello romano.

Accanto al professor Mollo interverranno Pierluigi Pedretti, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza e autore del libro “Roma sul Savuto”, e Florindo Rubbettino, CEO della casa editrice Rubbettino, che porterà una riflessione sul ruolo della cultura e dell’editoria nella valorizzazione del patrimonio storico locale.

L’evento è promosso dal Rotary Club Rogliano Valle del Savuto in collaborazione con il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, l’E-Club of Calabria International, il Lions Club Lamezia Valle del Savuto, l’associazione La Via Popilia, il Gymnasium, la Pro-Loco e il Comune di Scigliano.

Un lavoro sinergico tra istituzioni, associazioni e mondo accademico che mira a rilanciare l’immagine culturale della Valle del Savuto, promuovendo la conoscenza dei suoi siti archeologici e delle sue tradizioni.

Le giornate prevedono inoltre momenti di spettacolo e intrattenimento, con performance ispirate alla cultura antica, mostre tematiche, e spazi dedicati all’enogastronomia locale, per un’esperienza che unisce storia, arte e sapori in un unico percorso di valorizzazione del territorio.