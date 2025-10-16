Giunta in redazione pochi istanti fa la comunicazione ufficiale del Comune di Scigliano, che annuncia il rinvio a data da destinarsi, a causa delle avverse condizioni meteo, della manifestazione prevista per sabato 18 e domenica 19 ottobre presso il Ponte Romano sul Savuto.

Resta confermata, come da programma, la conferenza del professor Fabrizio Mollo, docente di Archeologia Classica all’Università di Messina, dal titolo “Brettii, Greci e Romani sul Savuto”, in programma sabato 18 ottobre presso la Sala Congressi “G. Fortino” di Scigliano, frazione Diano.

Accanto al professor Mollo interverranno Pierluigi Pedretti, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza e autore del volume “Roma sul Savuto”, e Florindo Rubbettino, CEO della casa editrice Rubbettino, che offrirà una riflessione sul ruolo della cultura e dell’editoria nella valorizzazione del patrimonio storico locale.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Rogliano Valle del Savuto, in collaborazione con il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, l’E-Club of Calabria International, il Lions Club Lamezia Valle del Savuto, le associazioni La Via Popilia, Gymnasium, Pro Loco di Scigliano, e con il patrocinio del Comune di Scigliano.

Un lavoro sinergico tra istituzioni, associazioni e mondo accademico che mira a rilanciare l’immagine culturale della Valle del Savuto, promuovendo la conoscenza dei suoi siti archeologici, della storia antica e delle tradizioni che la caratterizzano.