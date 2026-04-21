Riapre dopo oltre un decennio la farmacia unica rurale di Scigliano, in provincia di Cosenza. Il presidio era rimasto vacante dal 2014, in seguito alla decadenza della precedente gestione per motivi burocratici.

In questi anni il servizio farmaceutico è stato garantito attraverso un dispensario, attivato nel 2015 su richiesta dell’amministrazione comunale e gestito dalla farmacia del dottor Putaro del vicino comune di Pedivigliano.

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La svolta è arrivata nel giugno 2025, quando, a seguito di concorso bandito dalla Regione Calabria, la dottoressa Marilina Chiappetta, già titolare di una parafarmacia a Rende e iscritta all’Ordine dei farmacisti di Cosenza , ha comunicato la disponibilità ad assumere la gestione della sede farmaceutica rurale.

L’iter si è concluso con il Decreto Dirigenziale n. 5523 del 3 aprile 2026, con cui la Regione ha autorizzato l’apertura e l’esercizio della sede unica rurale nel Comune.

La farmacia, situata nel centro del paese in via IV Novembre, ha aperto oggi, martedì 21 aprile. Oltre alla dispensazione dei farmaci, saranno attivati servizi di consulenza e prestazioni di prima assistenza sanitaria come elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, misurazione della pressione e prenotazione CUP.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 26 aprile.