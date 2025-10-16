La Valle del Savuto si conferma come epicentro creativo della street art italiana. Con la conclusione dell’edizione 2025, Gulìa Urbana torna nei luoghi in cui è nato, riportando l’arte urbana nei comuni di Rogliano, Belsito, Mangone, Parenti e Marzi, consolidando un progetto che negli anni ha acquisito rilevanza a livello nazionale e internazionale, diventando modello di rigenerazione artistica, culturale e territoriale.

Questa edizione ha visto la realizzazione di dieci interventi artistici, firmati da nomi di primo piano nel panorama dell’arte urbana contemporanea. Edoardo Ettorre ha lasciato la sua impronta con due opere evocative nei comuni di Mangone e Parenti. Rame 13 ha arricchito Rogliano e Belsito con la sua inconfondibile poetica visiva. Gli artisti Kraser e Attorrep hanno trasformato un angolo di Rogliano in uno spazio di bellezza condivisa. Il duo internazionale Lidia Cao & Murfin ha portato nella stessa città un’opera di grande impatto estetico e narrativo.

Ma Gulìa Urbana non si è fermata al solo intervento murale. Quest’anno, per la prima volta, il progetto ha integrato una dimensione digitale innovativa, grazie alla collaborazione con l’artista Debora Lombardi, che ha animato digitalmente i 10 murales realizzati.

Attraverso l’app gratuita Artivive, è possibile inquadrare i murales con uno smartphone e assistere alla loro trasformazione in opere dinamiche, arricchite da suoni, animazioni e nuove suggestioni visive.

Questa sperimentazione segna l’inizio di un nuovo percorso: l’obiettivo è estendere progressivamente l’animazione a gran parte delle opere realizzate nelle edizioni passate, offrendo così al territorio una nuova forma di fruizione culturale capace di coniugare arte, tecnologia e turismo.

«Continuiamo a credere nell’arte urbana come strumento capace di far rivivere i borghi in una forma nuova, valorizzando la loro identità e trasformandoli in attrazioni culturali e turistiche. Con Gulìa Urbana vogliamo portare in alto i nomi dei paesi che abitiamo e che amiamo, restituendo loro centralità attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea»

dichiara Giacomo Marinaro, curatore del progetto.

Il percorso completo delle opere è consultabile attraverso la mappa ufficiale di Gulìa Urbana disponibile al seguente link: https://bit.ly/guliaurbana-savuto2025 che guida i visitatori alla scoperta di un vero e proprio itinerario artistico e culturale nel cuore della Calabria.

Con questa edizione, Gulìa Urbana non solo celebra la forza trasformativa dell’arte pubblica, ma riafferma l’identità di un territorio che sceglie di raccontarsi attraverso forme contemporanee, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Un viaggio artistico che parte dal Savuto per aprirsi al mondo.

Gulìa Urbana 2025 è realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023”.