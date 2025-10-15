Si è conclusa da poco, presso la sede temporanea dell’Istituto IPSSASR di Scigliano, la giornata speciale dedicata alla salute e allo sport, intitolata “Comunità in Movimento: Strategie per una Salute Collettiva”.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Bianchi-Scigliano, IPSSASR Scigliano, il Comune di Scigliano e la UISP Calabria, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e una cultura del movimento come strumenti di crescita personale e comunitaria.

Durante l’evento ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale dell’area fitness pubblica, realizzata nei pressi della scuola media in via Umberto I°. Uno spazio attrezzato e accessibile a tutti i cittadini, dotato di numerosi strumenti per la pratica della ginnastica all’aperto.

Ad aprire la manifestazione sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Scigliano, ing. Raffaele Pane, seguiti dagli interventi della dirigente scolastica prof.ssa Mariaelisa Flotta e della dirigente prof.ssa Maria Saveria Veltri. Particolarmente interessanti gli interventi degli ospiti, esperti e sportivi di rilievo, che hanno arricchito la giornata con le proprie testimonianze e riflessioni sulla pratica sportiva.

Citiamo il dott. Antonio Gradilone, medico dello sport e docente all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, che ha parlato della promozione del benessere come scelta consapevole e quotidiana. Sono seguiti gli interventi di Maurizio Leone, atleta azzurro e ora tecnico FIDAL, e di Giuseppe Filice, consigliere comunale di Scigliano e campione regionale di corsa su strada (categoria SM45), che hanno entrambi condiviso le loro esperienze personali di vita e sport.

L’ospite d’onore, internazionale, della giornata è stata Francie Larrieu Cronk, atleta olimpionica e portabandiera della squadra USA alle Olimpiadi del 1992, legata a Scigliano dove ha scelto di trascorrere le vacanze, acquistando casa. Il nostro giornale IlReventino aveva già avuto modo di incontrarla e intervistarla nel mese di agosto.

Il messaggio nell’intenzione degli organizzatori della manifestazione è stato chiaro: promuovere uno stile di vita attivo come scelta consapevole per il benessere personale e collettivo. Lo sport e l’attività fisica quotidiana rappresentano uno strumento efficace per la prevenzione delle malattie e per il miglioramento della qualità della vita.

Molto emozionante è stato il momento in cui Maurizio Leone ha raccontato di aver percorso, nel corso della sua carriera, oltre 200.000 chilometri a piedi, tra allenamenti e competizioni, un traguardo straordinario che ha suscitato grande ammirazione tra i presenti.

Come da programma, la manifestazione si è conclusa con il taglio del nastro e l’apertura ufficiale al pubblico dell’area fitness. Location raggiunta rigorosamente a piedi da alunni e insegnanti, in perfetta coerenza con il tema della giornata. A seguire, è stato offerto un rinfresco.

L’area, finanziata con fondi europei, è dotata di quattro strutture in metallo per esercizi alle barre (verticali e orizzontali), una coppia di step, una cyclette per braccia adatta a persone con disabilità, una cyclette con sedile regolabile, una lat machine per dorsali e bicipiti, una panca (verticale e piana), e una leg extension machine per gli arti inferiori. Le attrezzature sono tutte conformi alla normativa europea EN 16630. Completano lo spazio una minipista ciclabile e un punto di ricarica per e-bike.

Per gli studenti delle scuole di Scigliano e per il pubblico presente, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo e della propria salute, ispirati dalle testimonianze degli atleti e professionisti intervenuti.