Un importante appuntamento che ha visto la partecipazione di Maestri pizzaioli provenienti da tutta Italia.
Vince, aggiudicandosi il primo posto, la pizza “Bike Chef”, condita con le eccellenze gastronomiche calabresi ed un ingrediente magico.
Una delizia per la vista ed il palato la Pizza che ha trovato la piena approvazione della giuria, realizzata dal pizzaiolo Giuseppe Paonessa di “Officina della Pizza” di Sellia Marina.
Ecco gli ingredienti:
Pomodoro
Pancetta tesa
Olive verdi denocciolate
Filetto fi acciughe
Fonduta di pecorino crotonese
Crema di nduja
Origano
…. l’ingrediente magico: l’olio di oliva all’aglio della Azienda Olio Zungrone!!
Premio alla carriera anche per Pino Aiello di “Irish Pub” di Catanzaro, anch’esso cliente della Azienda Olio Zungrone.
Una vera soddisfazione per l’Azienda Zungrone che conferma la sua capacità di garantire prodotti di eccellenza e di stare al passo con un mercato sempre più attento, esigente e dinamico.