Lamezia Terme – Gli abbonamenti dal 1° maggio 2026 aumentano con rincari del 56%. E’ quanto pongono in rilievo – con una nota pervenuta in redazione – i pendolari della tratta Lamezia Terme – Catanzaro in particolare per raggiungere il quartiere Germaneto, dove ha sede l’Università e il Campus della Magna Grecia – il Policlino Dulbecco e il palazzo della Cittadella della Regione Calabria.

“La mobilità non è un lusso” con questo slogan si apre il comunicato che di seguito pubblichiamo.

pendolari della tratta Lamezia Terme – Germaneto, utenti abituali dei servizi di trasporto pubblico locale, esprimono profondo sconcerto e ferma protesta per il drastico aumento delle tariffe previsto per il prossimo 1° maggio 2026. «I, utenti abituali dei servizi di trasporto pubblico locale, esprimono profondo sconcerto e ferma protesta per il drastico aumento delle tariffe previsto per il prossimo 1° maggio 2026.

Il collegamento, vitale per centinaia di lavoratori e studenti che quotidianamente raggiungono il polo direzionale e universitario di Germaneto, subirà un adeguamento tariffario definito dagli utenti “sproporzionato e privo di logica di sostenibilità economica”.

I numeri del rincaro: un balzo del 56%.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società Bilotta Autolinee, il costo dell’abbonamento mensile subirà le seguenti variazioni:

• Tariffa attuale: € 68,00 (linea scolastica)

• Nuova tariffa (dal 01/05/2026): € 106,10

• Variazione percentuale: +56,03% circa

“È inaccettabile che per una tratta di circa 30 km si applichi un rincaro di tale portata”, dichiarano i rappresentanti dei pendolari. “Un aumento di quasi 40 euro mensili trasforma il diritto alla mobilità in un lusso insostenibile, gravando pesantemente sui bilanci familiari”.

Le criticità: servizio inadeguato e costi incoerenti.

La protesta non si limita al dato numerico, ma solleva punti critici sulla gestione del servizio:

1. Mancanza di Proporzionalità: L’aumento supera di gran lunga il tasso di inflazione. Si

segnalano inoltre anomalie sui costi dei brevi percorsi (es. Sambiase-Germaneto o Nicastro-

Germaneto), dove l’incremento appare del tutto slegato dal chilometraggio.

2. Qualità del Servizio: A fronte di tariffe più alte, non si riscontrano investimenti nel rinnovo del

parco mezzi, né un potenziamento delle corse negli orari di punta, spesso caratterizzati da

sovraffollamento.

3. Disincentivo Green: Mentre le istituzioni promuovono la mobilità sostenibile, questi costi

spingono gli utenti verso il mezzo privato, aumentando traffico e inquinamento sulla direttrice

Lamezia-Catanzaro.

4. Assenza di Tutele: Non sono state previste misure di mitigazione per lavoratori a basso reddito

o famiglie numerose.

5. Continuità ad Agosto: Viene richiesta espressamente la garanzia delle corse per l’intero mese di

agosto, per assicurare il diritto al lavoro anche durante il periodo estivo.

Le richieste alla Regione e alla Società

Il collettivo dei pendolari richiede ufficialmente alla Regione Calabria e alla Società Bilotta Autolinee:

• La sospensione immediata dell’entrata in vigore delle nuove tariffe.

• Una revisione delle percentuali di aumento, che tenga conto della crisi energetica ma resti entro

limiti ragionevoli.

• L’apertura di un tavolo di confronto con le rappresentanze degli utenti.

“Il rischio concreto è che i pendolari abbandonino il servizio su gomma in favore del sistema

ferroviario, creando un danno economico alla stessa società Bilotta”, concludono i firmatari.

In assenza di un riscontro sollecito, i pendolari sono pronti a promuovere ulteriori azioni di protesta,

tra cui una raccolta firme collettiva e il coinvolgimento formale delle associazioni dei consumatori e

delle sigle sindacali».