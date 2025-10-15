Come ogni anno, la Pro Loco di Carpanzano ci ha abituato alla chiusura col botto delle feste di piazza con la loro festa autunnale della castagna.

La Sagra della Castagna, giunta alla sua XIX edizione venerdì 17 e sabato 18 ottobre, rappresenta l’ultimo evento di rilievo dell’anno nella Calabria centrale, area Savuto-Reventino. Un appuntamento la cui serata conclusiva richiama, nonostante le temperature non più estive, numerose persone da tutto il circondario.

La sagra della castagna di Carpanzano, caratteristico borgo che d’inverno conta solo poche anime, ci ha abituato, nel corso degli anni, a concerti di “mostri sacri del passato” della musica italiana, che, nonostante io li abbia sempre catalogati nella categoria dei “dinosauri”, hanno sempre attirato un folto pubblico di fans (e non solo).

Quest’anno, però, il concerto finale e l’intera manifestazione seguono il filone tracciato lo scorso anno: la musica etnica calabra. Il “botto” conclusivo della due giorni sarà infatti il concerto di un duo molto seguito nel panorama neo-folk calabrese: Stefano Priolo & Nino De Francesco. Entrambi cantautori, noti al grande pubblico per alcuni brani diventati classici del genere, uno su tutti, “Bella d’estati”, chiuderanno la manifestazione con la loro musica coinvolgente.

Due giorni, dunque, venerdì 17 e sabato 18 ottobre, all’insegna della musica e della castagna.

Programma

Venerdì 17 ottobre

Mattinata tra i castagneti, con dimostrazione di “ sgallatura ” delle castagne secondo metodi antichi, accompagnata da musica itinerante nei boschi .

” delle castagne secondo metodi antichi, accompagnata da . Nel pomeriggio, presentazione di un libro a tema, “La Castanicoltura in Calabria tra tradizioni, storia e prospettive future” di Tatiana Castellotti e Gabriella Lo Feudo edito da Rubbettino

a tema, “La Castanicoltura in Calabria tra tradizioni, storia e prospettive future” di Tatiana Castellotti e Gabriella Lo Feudo edito da Rubbettino In serata, concerto dei Garage 21 musica anni 80-2000.

Sabato 18 ottobre

Ore 15:00: musica tradizionale del territorio con i Santa Fè .

. A seguire: la Fanfara Fiorita di Rombiolo , nota per l’utilizzo di strumenti musicali tradizionali calabresi.

, nota per l’utilizzo di strumenti musicali tradizionali calabresi. Spettacoli di artisti di strada.

In serata, il concerto tanto atteso di Priolo & De Francesco.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile degustare le tradizionali caldarroste e visitare i numerosi stand gastronomici allestiti per l’occasione.

Che siate amanti della musica etnica, fan irriducibili dei “dinosauri” della musica italiana o semplicemente golosi di castagne, la sagra di Carpanzano anche stavolta riuscirà a mettere tutti d’accordo.

Tra i profumi delle caldarroste e i colori caldi dell’autunno, la XIX Sagra della Castagna di Carpanzano promette due giorni di autentica bellezza, dove il gusto si intreccia con la memoria e la comunità.

Un evento che non è solo festa, ma il racconto vivo di un territorio che sa ancora emozionare.