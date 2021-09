Martirano Lombardo – E’ passata l’estate, piuttosto secca, è arrivato l’autunno, mancano pochi giorni, le strade provinciali, già invase dalle erbacce estive, con le prime di settembre si sono rinvigorite invadendo ancora di più le strade, riducendo, ancora di più la carreggiata, nascondendo la segnaletica e i guard-rail. Il povero cittadino, automobilista, che paga regolarmente le tasse, ogni volta che percorre una arteria provinciale di montagne rischia, sistematicamente, quache incidente o, nel migliore dei casi si ritrova a “rigare” la propria auto contro erbacce, rovi o rami di piante che invadono la strada. Senza considerare che le cunette strapiene di erbacce impediscono il regolare deflusso delle acqua piovane, diventendo sorgente di rischio idrogeologico e quindi un problema di Protezione Civile, competenza Regionale.

Credo che, in un qualsiasi paese civile, questo sia intollerabile. Da noi no, da noi sembra essere la normalità o forse ci si è rasseganti all’incuria e alla trascuratezza. Ora si avvicinano le elezioni amministrative regionali …. Sappiamo che la manutenzione delle strade spetta all’amministrazione provinciale, ma ci piacerebbe che i candidati alla guida della regione Calabria, prendessero, pubblicamente, posizione rispetto a tale situazione di umiliante degrado, considerando anche i rischi, anche idrogeologici, che i cittadini corrono.

Da anni si promettono interventi strutturali per contenere lo spopolamento delle aree interne, di favorire il turismo … stiamo sentendo ancora una volta queste promesse… Ma quale contrasto allo spopolamento e allo sviluppo del turismo delle arre interne se non si riesce a garantire non solo una dignitosa viabilità, ma nemmeno un semplice sfalcio delle erbacce ai lati delle strade? Martirano Lombardo, così come tanti altri comuni delle aree interne, rischia ogni anno, in occasione di forti precipitazioni temporalesche, l’isolamento per la fragilità del territorio e il dissesto stradale. Candidati amministratori, cosa proponete o, forse meglio, cosa promettete in merito a tale trascuratezza e abbandono? Vi chiediamo, con senso di responsabilità e onestà intellettuale, di proporre soluzioni serie. Grazie.

Ci permettiamo di ricordare che l’11 luglio 2021, abbiamo già scritto, sia al Presidente sia al Dirigente settore viabilità della Provincia di Catanzaro, segnalando la situazione delle nostre strade con allegate diverse foto e chiedendo un intervento. Nessun intervento, nessuna risposta, ancora una volta, ad una legittima richiesta dei cittadini. Così è (se vi pare), avrebbe detto Pirandello.

Luigina De Santo

Valentina Isabella

Gennaro Vescio

Alcune foto della SP 73